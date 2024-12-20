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Nur Sürer: Beni sinemacı kişiliği ilgilendiriyor

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#Nur Sürer#Yılmaz Güney#Sinema
Nur Sürer: Beni sinemacı kişiliği ilgilendiriyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2024 07:38

ROL aldığı “Mukadderat” filmiyle Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ‘en iyi kadın oyuncu’ seçilen Nur Sürer, Milliyet Sanat’ın aralık sayısında Asu Maro ile sohbet etti.

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Usta oyuncu Erdi Işık’ın kaleme aldığı filmle ilgili şöyle konuştu:

“Erdi’yle konuşurken bizim yaşımızda kadınlar için hikâye yazılmamasına dair dertlendim, hep anneanne, babaanne böyle şeyleri oynamak zorunda mıyız biz? Niye bizim üzerimize bir hikâye yazılmıyor Fransız, İtalyan sinemasında olduğu gibi diye. O da ‘Nur abla bir şey yazarsam oynayacak mısın?’ dedi, ‘Tabii oynayacağım” dedim, öyle başladı bizim maceramız.”

Aynı zamanda Pelin Esmer’in yönettiği “O da Bir Şey mi?” filmiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Nur Sürer buradaki rolü içinse “Bütün bu oynadığım gergin kadınların üzerine çok iyi geldi bana, eski bir pavyon şarkıcısı oynadım, Gülistan” yorumunu yaptı.

Nur Sürer, Yılmaz Güney hakkında da konuştu. “Beni sinemacı kişiliği ilgilendiriyor, o çok önemli bir sinemacı” diyen sanatçı kendisini eleştirenler içinse şunları söyledi:

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“Bunu yazanların bir tane Yılmaz Güney filmini izlediklerini zannetmiyorum. Yılmaz Güney sevgimi kimse alamaz benden.”

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#Nur Sürer#Yılmaz Güney#Sinema

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