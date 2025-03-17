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Nükhet Duru’nun zaferi

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#Nükhet Duru#MÜYORBİR #Dava
Nükhet Duru’nun zaferi
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2025 13:25

NÜKHET Duru, İsmail Hakan Eren Ossi Müzik şirketine açtığı davayı kazandı.

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İddiaya göre şirket, sanatçıya ait beş albümde yer alan toplam 51 müzik eserini izinsiz şekilde dijital müzik platformlarında kullandı. Duru, avukatı Ergin Akçay aracılığıyla İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde dava açarak izinsiz kullanımın durdurulmasını talep etti. Davaya cevap veren şirket, Nükhet Duru’nun şarkılarının dijital haklarının kullanımını Müzik Yorumcuları Meslek Birliği’ne (MÜYORBİR) devrettiğini belirterek davanın reddini istedi. Mahkeme dava dosyasını bilirkişiye gönderdi. Bilirkişi, Duru’yu haklı buldu. 2 yıldır görülen davada karar açıklandı. Mahkeme, söz konusu eserler üzerindeki haksız tecavüzün önlenmesine ve durdurulmasına karar verdi. Ayrıca davalı şirketin bu eserleri dijital müzik platformlarında izinsiz kullanmasının ve umuma iletmesinin yasaklanmasına hükmetti.

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#Nükhet Duru#MÜYORBİR#Dava

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