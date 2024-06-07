Nükhet Duru: Ölmediysem her şeye çare vardır

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Sanatçı, psikolog Pınar Sabancı’nın “Düştüğünüzde, en kötü halinizle o yataktan kendinizi kaldırmak ve hayata bir daha karışmakla ilgili nasıl bir yöntem uyguluyorsunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Bir kere yaşıyor muyum diye bakıyorum öncelikle. Ölmediysem demek ki bir çare vardır. Bu çareyi düşünürken ‘Tatlım aç şu yorganı. Ne olsa kalkılacak ve ne olsa yarın yeni bir işe koşulacak’ diyorum. İnanın ben hayatımın hem güzelliklerini hem zorluklarını kendime iş yaratarak, yoktan iş icat ederek atlattım. Çünkü neşe icat edilebilir bir şey ve eğer onu görmeye niyetiniz varsa o zaten köşeden bir yerden size muzip muzip bakıyordur. Onunla arkadaş olacağız ve tabii en önemlisi kendimizle arkadaş olacağız.”