×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Nükhet Duru: Ölmediysem her şeye çare vardır

Güncelleme Tarihi:

#Nükhet Duru#Pınar Sabancı İle Yaşadım Demek İçin Ne Yapmalı?#Zorlu PSM
Nükhet Duru: Ölmediysem her şeye çare vardır
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2024 09:32

NÜKHET Duru, YouTube’da yayınlanan Zorlu PSM ve Tuhaf iş birliğiyle ‘Pınar Sabancı ile Yaşadım Demek İçin Ne Yapmalı?’ programına konuk oldu.

Haberin Devamı

Sanatçı, psikolog Pınar Sabancı’nın “Düştüğünüzde, en kötü halinizle o yataktan kendinizi kaldırmak ve hayata bir daha karışmakla ilgili nasıl bir yöntem uyguluyorsunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Bir kere yaşıyor muyum diye bakıyorum öncelikle. Ölmediysem demek ki bir çare vardır. Bu çareyi düşünürken ‘Tatlım aç şu yorganı. Ne olsa kalkılacak ve ne olsa yarın yeni bir işe koşulacak’ diyorum. İnanın ben hayatımın hem güzelliklerini hem zorluklarını kendime iş yaratarak, yoktan iş icat ederek atlattım. Çünkü neşe icat edilebilir bir şey ve eğer onu görmeye niyetiniz varsa o zaten köşeden bir yerden size muzip muzip bakıyordur. Onunla arkadaş olacağız ve tabii en önemlisi kendimizle arkadaş olacağız.”

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nükhet Duru#Pınar Sabancı İle Yaşadım Demek İçin Ne Yapmalı?#Zorlu PSM

BAKMADAN GEÇME!