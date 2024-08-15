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Nükhet Duru, mücadele ettiği hastalığı anlattı: Adını bile bilmiyordum...

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#Nükhet Duru#Sibel Arna#MS
Nükhet Duru, mücadele ettiği hastalığı anlattı: Adını bile bilmiyordum...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2024 12:54

Sibel Arna'nın YouTube kanalındaki 'Ne Olursan Ol, Rahat Ol' programına konuk olan Nükhet Duru, yıllar önce MS hastalığı ile mücadele ettiğini söyledi.

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'Bu konuyu serdar Ortaç ile de konuştuk' diyen Duru, hastalığı nasıl yendiğini de anlattı

"Benimki çok erken yaşta yakanlandığım ve çok erken kurtardığım bir hastalık. Adını bile bilmiyordum o zaman hastalığın. Daha belirgin de değildi. Doktorlar da bilmiyordu. Sadece hani bugün konuşuluyor ya sürekli internet ortamında. 'Beyin gücü', 'beyine emir veriyorsun', konuştuğunu o duyuyor, bedenin duyuyor' falan... Ben bunu bilmeden içgüdüsel olarak 'hayır ben buna pes etmeyeceğim' demişim... Ve öyle kalkıp yürüdüm. Yani inan her gün 3 adımla, Yeşilçam filmi gibiydi. Her gün 3 adımla başladım ve sonra 'aaa' dedim, atıverdim sopayı..."

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#Nükhet Duru#Sibel Arna#MS

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