Nükhet Duru, mücadele ettiği hastalığı anlattı: Adını bile bilmiyordum...

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'Bu konuyu serdar Ortaç ile de konuştuk' diyen Duru, hastalığı nasıl yendiğini de anlattı

"Benimki çok erken yaşta yakanlandığım ve çok erken kurtardığım bir hastalık. Adını bile bilmiyordum o zaman hastalığın. Daha belirgin de değildi. Doktorlar da bilmiyordu. Sadece hani bugün konuşuluyor ya sürekli internet ortamında. 'Beyin gücü', 'beyine emir veriyorsun', konuştuğunu o duyuyor, bedenin duyuyor' falan... Ben bunu bilmeden içgüdüsel olarak 'hayır ben buna pes etmeyeceğim' demişim... Ve öyle kalkıp yürüdüm. Yani inan her gün 3 adımla, Yeşilçam filmi gibiydi. Her gün 3 adımla başladım ve sonra 'aaa' dedim, atıverdim sopayı..."