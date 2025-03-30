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Nostalji rüzgarı esecek... Kanal D'de bayram coşkusu!

Güncelleme Tarihi:

#Ramazan Bayramı#Kanal D#Şarkılar Bizi Söyler
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2025 12:30

Kanal D’nin sevilen müzik programı ‘Şarkılar Bizi Söyler’ bayramın birinci günü ekrana gelecek. Müziğin üç büyük ismi Sibel Can ve Hakan Altun ile ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici’yi bir araya getiren müzik program, en sevilen şarkılardan derlenen bölümüyle izleyiciyle buluşacak.

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MÜZİK ŞÖLENİ

Yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı’nın üstlendiği, fenomen müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde muhteşem bir müzik şöleni vadediyor. En sevilen bölümlerinin yer aldığı birbirinden güzel şarkılarla ekrana gelecek olan Şarkılar Bizi Söyler, sevenlerine unutulmayacak bir bayram coşkusu yaşatacak.

Nostalji rüzgarı esecek... Kanal Dde bayram coşkusu

NOSTALJİ RÜZGARLARI ESECEK

Türk sanat müziğinin eserleriyle nostalji rüzgârları estirecek, arabesk müziğin sevilen şarkılarıyla efkârlandıracak, türkülerle yöre yöre gezdirecek, oyun havalarıyla coşturacak... Şarkılar Bizi Söyler, bir kez daha müzik, dans ve eğlence dolu anlara sahne olacak.

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Birbirinden güzel şarkılar ve türküler hep birlikte söylenecek, unutulmayacak performanslarla Şarkılar Bizi Söyler stüdyosunda müzik şöleni yaşanacak.

Şarkılar Bizi Söyler, bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de…

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#Ramazan Bayramı#Kanal D#Şarkılar Bizi Söyler

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