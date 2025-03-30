Nostalji rüzgarı esecek... Kanal D'de bayram coşkusu!

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MÜZİK ŞÖLENİ

Yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı’nın üstlendiği, fenomen müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde muhteşem bir müzik şöleni vadediyor. En sevilen bölümlerinin yer aldığı birbirinden güzel şarkılarla ekrana gelecek olan Şarkılar Bizi Söyler, sevenlerine unutulmayacak bir bayram coşkusu yaşatacak.

NOSTALJİ RÜZGARLARI ESECEK

Türk sanat müziğinin eserleriyle nostalji rüzgârları estirecek, arabesk müziğin sevilen şarkılarıyla efkârlandıracak, türkülerle yöre yöre gezdirecek, oyun havalarıyla coşturacak... Şarkılar Bizi Söyler, bir kez daha müzik, dans ve eğlence dolu anlara sahne olacak.

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Birbirinden güzel şarkılar ve türküler hep birlikte söylenecek, unutulmayacak performanslarla Şarkılar Bizi Söyler stüdyosunda müzik şöleni yaşanacak.

Şarkılar Bizi Söyler, bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de…