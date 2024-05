Non Stop konusu nedir, oyuncuları kimler? Non Stop filmi bu akşam yayında!

Haberin Devamı

Yabancı filmlerinden Non Stop ekranlara geliyor. Liam Neeson, her 20 dakikada bir uçaktaki birisini öldürmekle tehdit eden esrarengiz bir suçluyu yakalamaya çalışan hava polisi Bill Marks'ı canlandırıyor. İşte, Non Stop oyuncuları ve konusu...

NON STOP KONUSU NEDİR?

Liam Neeson, her 20 dakikada bir uçaktaki birisini öldürmekle tehdit eden esrarengiz bir suçluyu yakalamaya çalışan hava polisi Bill Marks'ı canlandırıyor. Hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı herkesin potansiyel suçlu kabul edildiği bu durum Bill Marks'ı baş etmesi güç bir macera ve gerilimin içine sürüklüyor.

Yerden 12.000 metre yükseklikte geçen bu zamanla yarış filminde Bill, eğer hesabına 150 milyon dolar yatırılmazsa yolcuları öldürmek için fazla beklemeyeceğini söyleyen şüpheliyi bulmaya çalışır. Ancak yapacaklarını bir tek kendisine mesaj olarak göndermesi Bill'in durumunu daha da zorlaştırmıştır. Çünkü panik olan yolcular uçakta yaşanan terörün sorumlusu olarak Bill'den şüphelenmeye başlamıştır.

Haberin Devamı

NON STOP OYUNCULARI KİMLER?

Liam Neeson - William "Bill" Marks

Julianne Moore - Jen Summers

Michelle Dockery - Nancy Hoffman

Nate Parker - Zack White

Linus Roache - David McMillan

Scoot McNairy - Tom Bowen

Corey Stoll - Austin Reilly

Lupita Nyong'o - Gwen Lloyd

Anson Mount - Jack Hammond

Omar Metwally - Dr. Fahim Nasir

Jason Butler Harner - Kyle Rice

Corey Hawkins - Travis Mitchell

Frank Deal - Charles Wheeler

Shea Whigham - Marenick

Bar Paly - Iris Marianne

Jon Abrahams - David Norton

Quinn McColgan - Becca