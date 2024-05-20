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Non Stop konusu nedir, oyuncuları kimler? Non Stop filmi bu akşam yayında!

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Non Stop konusu nedir, oyuncuları kimler Non Stop filmi bu akşam yayında
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2024 13:05

Non Stop filmi bu akşam yayınlanıyor. Yönetmenliğini Jaume Collet-Serra'nın üstlendiği, gizem-aksiyon-gerilim türlerindeki 2014 yapımı Amerikan-Fransız filmi Non-Stop ekranlara geliyor. Senaryosunu John W. Richardson, Chris Roach ve Ryan Engle'ın yazdığı filmin ana karakterini Liam Neeson canlandırmaktadır. Peki, Non Stop konusu nedir, oyuncuları kimler? Non Stop filmi bu akşam yayında!

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Yabancı filmlerinden Non Stop ekranlara geliyor. Liam Neeson, her 20 dakikada bir uçaktaki birisini öldürmekle tehdit eden esrarengiz bir suçluyu yakalamaya çalışan hava polisi Bill Marks'ı canlandırıyor. İşte, Non Stop oyuncuları ve konusu...

NON STOP KONUSU NEDİR?

Liam Neeson, her 20 dakikada bir uçaktaki birisini öldürmekle tehdit eden esrarengiz bir suçluyu yakalamaya çalışan hava polisi Bill Marks'ı canlandırıyor. Hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı herkesin potansiyel suçlu kabul edildiği bu durum Bill Marks'ı baş etmesi güç bir macera ve gerilimin içine sürüklüyor.

Yerden 12.000 metre yükseklikte geçen bu zamanla yarış filminde Bill, eğer hesabına 150 milyon dolar yatırılmazsa yolcuları öldürmek için fazla beklemeyeceğini söyleyen şüpheliyi bulmaya çalışır. Ancak yapacaklarını bir tek kendisine mesaj olarak göndermesi Bill'in durumunu daha da zorlaştırmıştır. Çünkü panik olan yolcular uçakta yaşanan terörün sorumlusu olarak Bill'den şüphelenmeye başlamıştır.

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NON STOP OYUNCULARI KİMLER?

Liam Neeson - William "Bill" Marks
Julianne Moore - Jen Summers
Michelle Dockery - Nancy Hoffman
Nate Parker - Zack White
Linus Roache - David McMillan
Scoot McNairy - Tom Bowen
Corey Stoll - Austin Reilly
Lupita Nyong'o - Gwen Lloyd
Anson Mount - Jack Hammond
Omar Metwally - Dr. Fahim Nasir
Jason Butler Harner - Kyle Rice
Corey Hawkins - Travis Mitchell
Frank Deal - Charles Wheeler
Shea Whigham - Marenick
Bar Paly - Iris Marianne
Jon Abrahams - David Norton
Quinn McColgan - Becca

 

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#Non Stop#Non Stop Filmi#Non Stop Konusu

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