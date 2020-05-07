Niyazi Gül Dörtnala oyuncuları kimdir? İşte Niyazi Gül Dörtnala filmi konusu
Niyazi Gül Dörtnala filmi televizyon ekranlarında yeniden yayınlanıyor. Niyazi Gül Dörtnala oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Oyuncu kadrosunda Ata Demirer, Demet Akbağ, Ayşenil Şamlıoğlu, Şebnem Bozoklu gibi isimlerin bulunduğu filmde veteriner hekim Niyazi Gül’ün maceraları anlatılıyor.
Niyazi Gül Dörtnala filmi oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Sinema filmleri televizyon ekranlarında yeniden yayınlanıyor. Bu akşam ekrana gelecek olan filmde Niyazi mucizevi formülün eksik maddesini arıyor. Niyazi, formülün eksik maddesini ararken sürpriz maceralarla karşılaşacak. İşte Niyazi Gül Dörtnala filmi oyuncuları ve konusu…
NİYAZİ GÜL DÖRTNALA OYUNCULARI
Ata Demirer
Demet Akbağ
Ayşenil Şamlıoğlu
Şebnem Bozoklu
Levent Ülgen
Ferit Kaya
NİYAZİ GÜL DÖRTNALA FİLMİ KONUSU
Veteriner Hekim Profesör Niyazi Gül, kendince sakin bir hayat sürmektedir. Bir yandan üniversitede veterinerlik dersleri verirken, bir yandan da yardımcısı Hediye'nin desteğiyle dededen kalma mucizevi formülün eksik maddesini arar. Belalı aşıklar Sultan ve Rıza atlarını yarıştırmaya karar verip bir de Niyazi'nin hayvanlara güç veren formülünü duyunca işler karışır. Bir anda heyecan dolu olayların ortasına düşen Niyazi, formülün eksik maddesini ararken sürpriz maceralarla karşılaşacaktır.
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