Niyazi Gül Dörtnala nerede çekiliyor, oyuncuları kimler? Niyazi Gül Dörtnala oyuncuları ve konusu

"Veteriner Niyazi Gül" karakterinin beyazperdedeki maceralarını konu alan filmin yönetmenliğini Hakan Algül üstleniyor. Filmde Ata Demirer ve Demet Akbağ dışında Şebnem Bozoklu, Ayşenil Şamlıoğlu, Levent Ülgen, Ferit Kaya da rol alıyor. Çekimleri İzmir’in Seferihisar ilçesi ve İstanbul’da gerçekleştirilen ‘Niyazi Gül Dörtnala ’da birbirinden renkli kostümleriyle Şebnem Bozuklu beyazperdede arzı endam ediyor. Film; sakin bir hayat süren veteriner hekim Profesör Niyazi Gül’ü anlatıyor.

Niyazi Gül Dörtnala Konusu

Veteriner Hekim Profesör Niyazi Gül, kendince sakin bir hayat sürmektedir. Bir yandan üniversitede veterinerlik dersleri verirken, bir yandan da yardımcısı Hediye’nin desteğiyle dededen kalma mucizevi formülün eksik maddesini arar. Belalı aşıklar Sultan ve Rıza atlarını yarıştırmaya karar verip bir de Niyazi'nin hayvanlara güç veren formülünü duyunca işler karışır. Bir anda heyecan dolu olayların ortasına düşen Niyazi, formülün eksik maddesini ararken sürpriz maceralarla karşılaşacaktır.