Niyazi Gül Dörtnala nerede çekildi? Niyazi Gül Dörtnala filmi oyuncuları ve konusu

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Niyazi Gül Dörtnala filmi oyuncuları arasında Ata Demirer, Şebnem Bozoklu, Demet Akbağ, Ayşenil Şamlıoğlu gibi isimler yer alıyor. Filmde veteriner hekim Profesör Niyazi Gül karakterine Ata Demirer hayat veriyor.

NİYAZİ GÜL DÖRTNALA NEREDE ÇEKİLDİ?

Niyazi Gül Dörtnala filminin çekimleri İzmir’in Seferihisar ilçesi ve İstanbul’da gerçekleştirildi.

NİYAZİ GÜL DÖRTNALA OYUNCULARI

Niyazi Gül Dörtnala filmi oyuncuları arasında Ata Demirer ve Demet Akbağ dışında Şebnem Bozoklu, Ayşenil Şamlıoğlu, Levent Ülgen, Ferit Kaya yer alıyor.

NİYAZİ GÜL DÖRTNALA KONUSU

Veteriner Hekim Profesör Niyazi Gül, kendince sakin bir hayat sürmektedir. Bir yandan üniversitede veterinerlik dersleri verirken, bir yandan da yardımcısı Hediye’nin desteğiyle dededen kalma mucizevi formülün eksik maddesini arar. Belalı aşıklar Sultan ve Rıza atlarını yarıştırmaya karar verip bir de Niyazi'nin hayvanlara güç veren formülünü duyunca işler karışır. Bir anda heyecan dolu olayların ortasına düşen Niyazi, formülün eksik maddesini ararken sürpriz maceralarla karşılaşacaktır.