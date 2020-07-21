Niyazi Gül Dört Nala nerede çekildi? İşte Niyazi Gül Dört Nala filmin konusu ve oyuncuları

Ata Demirer'in 15 yıl önce skeçler halinde televizyon ekranlarında sergilediği ilk yerleşik tiplemelerinden biri olan "Veteriner Niyazi Gül" karakterinin beyazperdedeki maceralarını konu alan filmin yönetmenliğini Hakan Algül üstleniyor. Filmde Ata Demirer ve Demet Akbağ dışında Şebnem Bozoklu, Ayşenil Şamlıoğlu, Levent Ülgen, Ferit Kaya da rol alıyor.

Filmin konusu ise şöyle;

Profesör Veteriner Niyazi Gül, çocukluğundan bu yana hayvanlarla arası hep iyi olan, büyük-küçük baş fark etmez tüm hayvanların dilinden anlayan biraz sıradışı bir bilimadamıdır. İnsanların zevki için hayvanlara eziyet edilmesine, avcılığa, gerçek kürk tüketimine sonuna kadar karşıdır. Üniversitede dersleri hep eğlenceli geçen Niyazi Gül`ün bir de Hediye adında bir çalışanı vardır.

Hediye hem Niyazi Gül`ün tüm işlerine koşturur hem de yıllarını verdiği gizli formülü bulması için deneylerine yardım eder. İzmir`de kendi halinde yaşayan Niyazi Gül`ün mütevazi hayatı Sultan Şahmerdan ve Rıza Kabakoz`un atlarını yarıştırma iddiası ile allak bullak olacaktır!

ÇEKİMLER NEREDE YAPILDI?

Niyazi Gül Dörtnala filminin çekimleri İzmir'in Torbalı ilçesinde yapıldı.