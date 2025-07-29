Nişanlısıyla evlenemeden ayrılmıştı... Eski başbakanla yemekte yakalandı

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Uzunca bir süredir haklarında çıkan "ayrılıyorlar" söylentilerine sessiz kalan Perry ile Bloom sonunda gerçeği açıklayıp ayrıldıklarını duyurdular... Sonrasında Orlando Bloom, bazı iddialara göre epeydir özlediği çapkınlık dönemine, günübirlik ilişkilerine geri döndü.

Katy Perry ise kendini işine verdi.

Özetle, dokuz yıllık aşklarının meyvesi olan kızları Daisy Dove bile Katy Perry ile Orlando Bloom'u bir arada tutmaya yetmedi.

KANADA'NIN ESKİ BAŞBAKANIYLA YEMEKTE GÖRÜNTÜLENDİ

Bütün bunlar olup biterken Katy Perry cephesinden şaşırtan görüntüler geldi..

Orlando Bloom ile nişanı atan Perry, Kanada'nın eski başbakanı Justin Trudeau ile çıktığı yemekte objektiflere takıldı.

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Perry ile 2023 yılında karısı Sophie Gregoire'dan boşanan Trudeau, 28 Temmuz'da Montreal'de bir restoranda akşam yemeği yerken görüntülendi.

TMZ adlı internet sitesinin haberine göre Katy Perry ile Justin Trudeau, Le Violon adlı restoranda yemeklerini yerken güvenlik görevlileri de yakındaki bir masada oturdu.

Görüntülere göre Katy Perry, bir ara masanın üzerinden söylediklerini daha rahat duyabilmek için Kanada'nın eski başbakanı Justihn Trudeau'ya doğru uzandı.

40 yaşındaki Katy Perry ile 53 yaşındaki Justin Trudeau, yemeğin ardından şef Danny Smiles ile bir araya geldi. Sonra da onunla birlikte mutfak kısmına geçerek oradaki personele teşekkür etti.

Bu buluşma Katy Perry'nin Lifetimes adlı turnesi sırasında yaşandı. Perry, beş farklı şehirde hayranlarıyla buluşmuştu.

Justin Trudeau ile eşi Sophie Gregoire, 18 yıllık ve üç çocuklu evliliklerini bitirme kararı aldıklarını 2023 yılının ağustos ayında açıklamıştı.





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Katy Perry de nişanlısı Orlando Bloom ile geçen ay yollarını ayırdı.





BİRİ NİŞANLISINDAN DİĞERİ KARISINDAN AYRILDI

Katy Perry ile Orlando Bloom, geçen ay ilişkilerini bitirdi. İki ünlü bundan böyle 4 yaşındaki kızları Daisy Dove'un hayatlarının önceliği olacağını duyurdu.

Ayrılığın üzerinden bir süre geçtikten sonra da Perry ile Bloom, İtalya'da birlikte tatile çıktı. O tatilde Perry ile Bloom'a Daisy Dove'un yanı sıra Bloom'un eski karısı Miranda Kerr'den dünyaya gelen oğlu Flynn Christopher da eşlik etti.

Perry'nin birlikte yemek yerken görüntülendiği Justin Trudeau ise Sophie Gregoire ile 18 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldıklarını 2023 yılının ağustos ayında duyurmuştu. Eski çiftin 17 yaşında Xavier, 16 yaşında Ella Grace ve 11 yaşında Hadrien adında üç tane çocuğu bulunuyor.