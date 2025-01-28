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Nişanlısından karnı burnundayken ayrıldı… Sayılı gün kalan doğumunu tek başına bekliyor

Güncelleme Tarihi:

#Megan Fox#Machine Gun Kelly#Brian Austin Green
Nişanlısından karnı burnundayken ayrıldı… Sayılı gün kalan doğumunu tek başına bekliyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2025 13:49

Hollywood’un güzel yıldızı yıllardır bir dargın bir barışık aşk yaşadığı şarkıcı sevgilisiyle ilişkilerinde yeni bir aşamaya geçmiş, geçen yılın kasım ayında karnı burnunda ortaya çıkıp bebek beklediğini müjdelemişti.

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Dört yıllık birlikteliklerinde dillerinden düşürmedikleri tutkulu aşklarıyla gündem olan ikili nişanlanmış, bir aile kurmak istemiş ancak Megan Fox büyük bir üzüntüyle düşük yaptığını açıklamıştı.

BÜYÜK AŞKLARINI BİR BEBEKLE TAÇLANDIRMAK İSTEDİLER

Sık sık tartışan ve bu durumu saklayamayacak duruma gelen ünlü oyuncu ve müzisyen aşkı Machine Gun Kelly, bir şans daha demişler ve en sonunda da hayallerini kurdukları yuvaya bir adım daha yaklaşmışlardı.

Nişanlısından karnı burnundayken ayrıldı… Sayılı gün kalan doğumunu tek başına bekliyor

Ancak Mega Fox hamile olduğu duyulduktan kısa bir süre sonra herkesi şaşkına çevirip Machine Gun Kelly’den ayrıldı. Hem de onun bebeğini doğurmaya hazırlanırken…

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SÜRPRİZ HAMİLELİK ÜSTÜNE ŞOK AYRILIK GELDİ

İkilinin ağzından bu ayrılıkla ilgili bir açıklama çıkmasa da ayrılığın sebebinin bir ihanet ya da ihanet şüphesi olduğu konuşuldu.

Nişanlısından karnı burnundayken ayrıldı… Sayılı gün kalan doğumunu tek başına bekliyor
Megan Fox hamile olduğunu Instagram'dan paylaştığı bu pozlar duyurup herkesi şaşkına çevirmişti

ÖYLE BİR ŞEY YAPTI Kİ AFFI YOK!

Yakın çevresi Megan Fox’un nişanlısının telefonunda hamile olmasına rağmen bu aşkı silip atacak kadar kötü mesajlar yakaladığı, bunu da affetmeyip ilişkiyi bir çırpıda bitirdiği iddia edildi.

Birçok ünlü isim çocuklarına rağmen ayrılıp hatta kimileri de bunu hamilelik sürecinde yaşamasına rağmen doğan ve doğacak çocukları uğruna bir araya gelmeyi sürdürüyor.

Nişanlısından karnı burnundayken ayrıldı… Sayılı gün kalan doğumunu tek başına bekliyor
Çiftin böylesi bir durumda ayrılmasına neden olan şeyin Machine Gun Kelly'nin başka kadınlarla görüşmesi ve fox'un telefonunda yakaladığı mesajlar olduğu söyleniyor 

Oysa ünlü aşıklardan gelen haberlere göre Megan Fox ve Machine Gun Kelly arasında, bebeklerinin doğumu yaklaşırken işler pek dostane değil ... ve iletişim hatları kapalı.

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İkilinin arasında bir “ölüm sessizliği” yaşandığı, hiçbir sebeple konuşmadıkları ortaya çıktı.

Nişanlısından karnı burnundayken ayrıldı… Sayılı gün kalan doğumunu tek başına bekliyor
Megan Fox ayrılık haberiyle birlikte Instagram'daki tüm fotoğraflarını sildi ve sadece hamilelik duyurusunu yaptığı bu pozu bıraktı... Güzel yıldız geçen sene düşük yapmasına dair üzüntüsünü dile dökük "Hiçbir şey gerçekten kaybolmaz, yeniden hoş geldin" mesajıyla birlikte bir bebek emojisi kullanmıştı

Megan Fox’un ne zaman doğum yapacağı belli değil. Ancak hamilelik duyurusunu yaptığında karnının ne kadar büyük olduğuna bakılırsa bebeğin mart ayının başında dünyaya geleceği düşünülüyor.

BEBEĞİNİ TEK BAŞINA DOĞURACAK

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Ancak Machine Gun Kelly’nin her şeye rağmen doğumda ünlü yıldızın yanında olup olmayacağını kimse bilmiyor. Ve bebeğin hayatına dahil olup olmayacağı da elbette…

Nişanlısından karnı burnundayken ayrıldı… Sayılı gün kalan doğumunu tek başına bekliyor

Bu muhtemelen babası yanında olmadan doğacak bebek Megan Fox’un dördüncü çocuğu olacak.

ESKİ EŞİ BİLE DAYANAMADI

Ünlü oyuncunun ilk evliliğini yaptığı meslektaşı Brian Austin Green’den 12 yaşında Noah, 10 yaşında Bodhi ve 8 yaşında Journey adında 3 çocuğu var. Çiftin 10 yıllık evliliği Megan Fox’un Machine Gun Kelly’yle ilişkisi başlamadan kısa bir süre önce bitmişti.

Nişanlısından karnı burnundayken ayrıldı… Sayılı gün kalan doğumunu tek başına bekliyor

Hatta o zamanlarda da Megan Fox’un eski kocasını aşka düştüğü Machine Gun Kelly’yle aldattığı konuşulmuştu.

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"BABA OLACAKSIN, BÜYÜ ARTIK"

Brian Austin Green buna rağmen eski eşi hamileyken nişanlısından ayrılınca tepki göstermiş, ünlü şarkıcıya sert bir çıkış yapmıştı.

Nişanlısından karnı burnundayken ayrıldı… Sayılı gün kalan doğumunu tek başına bekliyor
Megan Fox'un üç çocuğunun babası olan Brian Austin Green ayrılık haberleri üstüne Machine Gun Kelly için sert sözler sarf etmişti

Üç çocuğunun annesi olan Megan Fox’un kalbinin kırılmasına tepkisiz kalamayan Green, Machine Gun Kelly için “Bu adam kaç yaşında? ... 30'larında, değil mi? ... Lanet olsun. Büyü artık. O hamile” demişti.

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#Megan Fox#Machine Gun Kelly#Brian Austin Green

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