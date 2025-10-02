Nişanlısından ayrılınca talipleri kapıya dizilmişti… Gönlünün yeni sahibini bulmuş: İlk kez el ele!

Güncelleme Tarihi:
Gencecik yaşına rağmen kariyerinde büyük bir başarı kaydeden yıldız isim aynı zamanda erkenden hayatını birlikte geçireceği kişiyi de seçmiş ve nişanlanmıştı.
Ancak Sydney Sweeney, mayıs ayında, tam da evlilik hazırlığı yaptığı günlerde önce düğününü iptal etti sonra da nişanlısı Jonathan Davino ile yedi yıllık ilişkisini sonlandırdı.
Sonra da Hollywood’un en gözde bekarı haline geldi. Güzel yıldızın talipleri deyim yerindeyse kapısına dizilmiş, ünlüler dünyasının çapkınlarından sayısız hayranına kadar herkes onun peşine düşmüştü.
Anlaşılan haziran ayında Jeff Bezos ve Lauren Sanchez’in düğününde Tom Brady ve Orlando Bloom gibi isimlerin peşinden koşturduğu Sydney Sweeney gönlünün yeni sahibini çoktan bulmuş…
Sydney Sweeney, bir süredir çok “ciddi” olmadan görüştüğü iddia edilen müzik dünyasının ünlü menajeri Scooter Braun’la yeni bir aşka yelken açmış durumda.
Üstelik ikilinin ilk yakınlaşması da Jeff Bezos ve Lauren Sanchez’in düğününde gerçekleşmişti.
Düğün için geldikleri Venedik’te sokaklarda gezerken meraklı hayranların objektiflerine yakalanan Sweeney ve Scooter Braun hakkındaki aşk dedikoduları yaz boyunca devam etti.
Daha sonra birkaç kez daha bir arada görüntülenen ikili için ciddi olmadıkları ve sadece görüşüp iyi vakit geçirdikleri söyleniyordu. Ancak bitmeyen dedikodular ünlü menajerin Sydney Sweeney’i adeta takıntı haline getirdiği yönündeydi.
Scooter Braun’nun ısrarı işe yaramış olacak ki çift geçtiğimiz gece ilk kez el ele görüntülendi. Ve aralarındaki ilişkinin artık “tam gaz” bir aşk olduğu iddia edildi.
Sydney Sweeney ve Scooter Braun, Los Angeles'ta çıktıkları randevuda paparazzilere el ele yakalandı!
28 yaşındaki Sweeney, siyah deri ceket ve kot şort giymiş, görünümünü diz üstü çizmeler ve kırmızı bir çantayla tamamlamıştı. 44 yaşındaki Braun ise Bottega Veneta marka beyaz tişört, bej pantolon ve lacivert bir şapka tercih etti.
İkili, mekandan el ele ayrılırken arkadaşları tarafından çevrelenmişti. Daha sonra basından kaçıp hep birlikte özel bir akşam yemeği yedikleri restorana doğru yola koyuldular.
Sweeney ve Braun, akşam yemeğinden ayrı ayrı gizlice çıktılar, ancak oradan aynı arabayla birlikte ayrılırken görüldüler.
İkilinin yakın çevresinden kaynaklar başta basit bir gönül eğlendirme olarak başlayan bu görüşmelerin artık yerli yerinde bir ilişkiye ve aşka dönüştüğünü söylüyor.
Scooter Braun Sydney Sweeney’nin doğum günü partisine de katılmış, ikilinin bu yıldız dolu günde epey yakınlaştığı da ortaya çıkmıştı.
Ünlü menajer ve müzik yatırımcısı 8 yıllık eşinden 2022’de boşanmıştı ve bir de kızı var. Sydney Sweeney ise iş insanı nişanlısı Jonathan Davino’dan mayıs ayında ayrıldı.