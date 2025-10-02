Nişanlısından ayrılınca talipleri kapıya dizilmişti… Gönlünün yeni sahibini bulmuş: İlk kez el ele!

Haberin Devamı

Gencecik yaşına rağmen kariyerinde büyük bir başarı kaydeden yıldız isim aynı zamanda erkenden hayatını birlikte geçireceği kişiyi de seçmiş ve nişanlanmıştı.

Ancak Sydney Sweeney, mayıs ayında, tam da evlilik hazırlığı yaptığı günlerde önce düğününü iptal etti sonra da nişanlısı Jonathan Davino ile yedi yıllık ilişkisini sonlandırdı.

Hollywood'un gözde bekarı Sydney Sweeney yeniden aşkın kapısını aralamış

Sonra da Hollywood’un en gözde bekarı haline geldi. Güzel yıldızın talipleri deyim yerindeyse kapısına dizilmiş, ünlüler dünyasının çapkınlarından sayısız hayranına kadar herkes onun peşine düşmüştü.

Anlaşılan haziran ayında Jeff Bezos ve Lauren Sanchez’in düğününde Tom Brady ve Orlando Bloom gibi isimlerin peşinden koşturduğu Sydney Sweeney gönlünün yeni sahibini çoktan bulmuş…

Ünlü oyuncu mayıs ayında 7 yıllık ilişkisini bitirip nişanlısından ayrılınca mesaj kutusu dolup taşmış, Hollywood ünlülerine varana dek talipleri kapısına dizilmişti

Sydney Sweeney, bir süredir çok “ciddi” olmadan görüştüğü iddia edilen müzik dünyasının ünlü menajeri Scooter Braun’la yeni bir aşka yelken açmış durumda.

Üstelik ikilinin ilk yakınlaşması da Jeff Bezos ve Lauren Sanchez’in düğününde gerçekleşmişti.

Orlondo Bloom ve Tom Brady gibi isimler Jeff Bezos ve Lauren Sanchez'in haziran ayındaki düğününde güzel yıldızın peşinde koşuyordu

Düğün için geldikleri Venedik’te sokaklarda gezerken meraklı hayranların objektiflerine yakalanan Sweeney ve Scooter Braun hakkındaki aşk dedikoduları yaz boyunca devam etti.

Ancak Sydney Sweeney'nin kalbini çalan ünlü menajer ve müzik yatırımcısı Scooter Braun oldu

Daha sonra birkaç kez daha bir arada görüntülenen ikili için ciddi olmadıkları ve sadece görüşüp iyi vakit geçirdikleri söyleniyordu. Ancak bitmeyen dedikodular ünlü menajerin Sydney Sweeney’i adeta takıntı haline getirdiği yönündeydi.

Scooter Braun’nun ısrarı işe yaramış olacak ki çift geçtiğimiz gece ilk kez el ele görüntülendi. Ve aralarındaki ilişkinin artık “tam gaz” bir aşk olduğu iddia edildi.

Ünlü menajerin bir süredir Sydney Sweeney'yi takıntı haline getirdiği konuşuluyordu... İkili en sonunda el ele yakalandı

Sydney Sweeney ve Scooter Braun, Los Angeles'ta çıktıkları randevuda paparazzilere el ele yakalandı!

28 yaşındaki Sweeney, siyah deri ceket ve kot şort giymiş, görünümünü diz üstü çizmeler ve kırmızı bir çantayla tamamlamıştı. 44 yaşındaki Braun ise Bottega Veneta marka beyaz tişört, bej pantolon ve lacivert bir şapka tercih etti.

Çift gece mekandan ayrı ayrı ayrılsa da aynı arabaya binip gittiler

İkili, mekandan el ele ayrılırken arkadaşları tarafından çevrelenmişti. Daha sonra basından kaçıp hep birlikte özel bir akşam yemeği yedikleri restorana doğru yola koyuldular.

Sweeney ve Braun, akşam yemeğinden ayrı ayrı gizlice çıktılar, ancak oradan aynı arabayla birlikte ayrılırken görüldüler.

İkilinin yakın çevresinden kaynaklar başta basit bir gönül eğlendirme olarak başlayan bu görüşmelerin artık yerli yerinde bir ilişkiye ve aşka dönüştüğünü söylüyor.

Scooter Braun Sydney Sweeney’nin doğum günü partisine de katılmış, ikilinin bu yıldız dolu günde epey yakınlaştığı da ortaya çıkmıştı.

Scooter Braun Sydney Sweeney’nin geçen ayki uzay temalı doğum günü partisine de katılmıştı

Ünlü menajer ve müzik yatırımcısı 8 yıllık eşinden 2022’de boşanmıştı ve bir de kızı var. Sydney Sweeney ise iş insanı nişanlısı Jonathan Davino’dan mayıs ayında ayrıldı.