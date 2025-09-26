Nişanı attıktan şeffaf giyinmeye başladı... Dile kolay... Sekiz yılın alışkanlığı var!

Haberin Devamı

Elbette ayrılıklar herkesi başka türlü etkiler... Kimi gidip kısa süreli ilişkilerde derdine derman arar, kimi de aşka küser... Bazıları da saç şeklini, rengini ve giyim tarzını değiştirir...

Tıpkı Chris Martin ile nişanını bozan Dakota Johnson gibi.

PARMAĞINDAN NİŞAN YÜZÜĞÜ ÇIKTI, GİYİM TARZI DEĞİŞTİ

Coldplay grubunun solisti ve gitaristi Chris Martin ile nişanı atan Dakota Johnson, katıldığı son etkinliklerde giderek cüretkar hale gelen giyim tarzıyla dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz hafta New York'ta düzenlenen bir etkinliğe siyah şeffaf bir kıyafetle katılmıştı Johnson... Saçını toplayan oyuncu daha öncekilerden çok farklı bu kıyafetiyle de konuk olduğu Kering Vakfı'nın akşam yemeğine damgasını vurmuştu.

Bunun üzerinden bir hafta geçtikten sonra Dakota Johnson bu kez de Zürih Film Festivali'ne konuk oldu.

YARI ŞEFFAF ELBİSESİYLE AYNI RENK YÜZÜKLERİ DE DİKKAT ÇEKTİ

Rol aldığı Grinin Elli Tonu adlı yapımla kariyerinde hızlı bir yükselişe geçen Dakota Johnson, her ne kadar New York'taki kadar olmasa da yine de dikkat çeken yarı şeffaf bir elbise giymişti.

35 yaşındaki Johnson bu kez saçlarını açık bırakmış ve her iki eline de göz alıcı yüzükler takmıştı.

Bir zamanlar aşklarıyla konuşulan Melanie Griffith ile Don Johnson'ın kızı olan Dakota; festivalde Golden Eye Award (Altın Göz Ödülü) aldı...

Törene uygun şekilde uzun bir elbise giyen Dakota Johnson'ın yine şeffaf bir kıyafet seçmesi de gecenin konusu oldu.

Dakota Johnson'ın yarı şeffaf kıyafeti, gözlerinin rengiyle uyumluydu...

Bir zamanlar inişli çıkışlı bir aşk yaşayan Melanie Griffith ile Don Johnson'ın kızı olan Dakota, Zürih Film Festivali'nde Altın Göz Ödülü'nü aldı.





SEKİZ YILLIK AŞKIN SONU GELDİ

Dakota Johnson ile Chris Martin, tam sekiz yıl inişli çıkışlı bir aşk yaşadı. İlk evliliğini Gwyneth Paltrow ile yapan ve iki çocuk sahibi olan Martin ile Johnson hakkında geçen yılın sonunda da ayrılık söylentileri çıktı.

Fakat 2025 yılının ocak ayında çift barıştı. Hatta birlikte Hindistan tatiline bile gittiler. Herkes onların artık birbirlerini bırakmayacağını düşünürken görünüşe göre bu kez kesin olarak aşkları bitti.

İLİŞKİNİN GEÇMİŞİ 2017 YILINA KADAR UZANIYOR

Chris Martin ile Dakota Johnson'ın ilişkisine kısaca bir bakarsak...

Aslında ikilinin ortak geçmişi 2017 yılına kadar uzanıyor... Bu da kamuoyuna yansıyan kısmı tabii..

O yıl defalarca birlikte görüntülendiler. Hatta Johnson, Chris Martin'in Coldplay grubuyla birlikte verdiği Los Angeles konserinde seyirciler arasındaydı. Bir yıl sonra da artık el ele görüntülenmeye başladılar.

Aynı yıl Dakota'nın annesi Melanie Griffith, Chris Martin hakkında "Ona bayılıyorum" deyince artık ilişkinin aileler tarafından da onaylandığı ortaya çıktı.

AŞKLARI HAKKINDA KONUŞMAMAYI SEÇTİLER

Ne Dakota Johnson ne de Chris Martin bu ilişki hakkında öyle uzun uzun konuştu.

2018 yılının sonlarında, ilişkiyi yarım ağızla onaylayan kişi Dakota Johnson oldu. Sadece "Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum, ama çok mutluyum" dedi.

Aynı yıl Chris Martin Dakota Johnson'ı kendi ailesiyle tanıştırdı. Şükran Günü'nü hep birlikte kutladılar.

2019 yılında kısa bir ayrılık yaşasalar da yine bir araya geldiler.

2020 yılında da Martin'in eski eşi Gwyneth Paltrow, ünlü müzisyenin Dakota Johnson ile ilişkisi hakkında konuştu. Dakota'nın geniş ailenin bir parçası haline geldiğini anlattı. Hatta ondan çok hoşlandığını da sözlerine ekledi.

AYNI EVDE YAŞAMAYA BAŞLAMIŞLARDI: Martin ile Johnson, 2021 yılında aynı evde yaşamaya başladı. Aşk öylesine büyüdü ki Martin Coldplay'in bir konserinde My Universe (Benim Kainatım) adlı şarkıyı Dakota'ya adadığını ilan etti. Geçen yılın mart ayında Dakota Johnson ile Chris Martin'in nişanlandığını çifte yakın kaynaklar doğruladı. Ama sonuç olarak ilişkileri tamamen bitti... Elbette yeni bir sürpriz yapmazlarsa!





Dakota Johnson'ın annesi ve babası iki ünlü oyuncu Melania Griffith ve ülkemizde Miami Vice adlı diziyle hafızalara kazınan Don Johnson.





Anneannesi de bir zamanlar Alfred Hitchcock'un Kuşlar adlı filmiyle hafızalara kazınan Tippi Hedren.





Chris Martin ilk evliliğini Gwyneth Paltrow ile yapmıştı... Eski çiftin bu evlilikten biri kız diğeri erkek iki tane çocuğu bulunuyor.