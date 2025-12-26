Nişanlanırken sevgilisi ona 5 ayrı yüzük birden almıştı… İki yıl geçti hala evlenmeye niyeti yok

Haberin Devamı

Tam da bu ayrılığın üzerine yeniden nişanlanan, nişanıyla da büyük sükse yapan ünlü oyuncu iki senedir bir türlü evlenmeye yanaşmıyor.

2022’de mutluluk pozları verdiği nişanlısı Benjamin Mascolo’dan ayrıldığını duyuran ünlü oyuncu Bella Thorne bu ayrılığın üzerinden sadece bir yıl geçmişken, bu kez de ünlü iş insanı ve girişimci Mark Emms ile nişanlanmıştı.

Sürekli aşk dolu pozlar paylaştığı büyük aşkıyla 2023’te evlilik kararı alan Bella Thorne, parmağındaki göz alıcı, 10 karatlık elmas nişan yüzüğünü de gururla sergiliyordu. Güzel yıldız en sonunda parmağına geçireceği yüzüğü seçene kadar nişanlısının ona 5 ayrı yüzük birden aldığını itiraf etmişti.

Haberin Devamı

Bella Thorne, nişanlılığının üzerinden iki yıl geçmesine rağmen henüz Mark Emms ile düğün planlamasına başlamadığını açıkladı, ünlü oyuncunun hayranları iki senedir gelmeyen bu düğün haberi yüzünden ilişkide bir sorun olduğunu süşünmeye başlamıştı.

Bella Thorne, iki yılı aşkın süredir nişanlı olduğu İngiliz iş adamı Mark Emms ile düğün planlamasının “iş yoğunluğu” nedeniyle geciktiğini belirtti.

Çift, 2022 yılında İbiza'da bir plajda ünlü model Cara Delevingne'nin doğum günü partisinde tanıştı ve bir yıl sonra - 2023 Anneler Günü'nde - Emms sevgilisine evlenme teklifinde bulundu.

Ardından bu yılın ağustos ayında bu kez de Bella Thorne, çiçekler, mumlar ve balonlarla dolu bir odada sevgilisine evlenme teklif ederek ona olan bağlılığını yeniden teyit etti.

Haberin Devamı

Ancak ünlü isim düğününün temel detaylarından birini bile henüz belirlemediğini itiraf etti ve “Ortada henüz bir düğün tarihi yok” dedi.

Color Your Hurt adlı bir filmin senaryosunu yazmak, yönetmek ve başrolünde oynamakla meşgul olan Thorne, ayrıca Spring Breakers'ın yakında çıkacak olan devam filminin kadrosunda da yer alıyor.

Eski bir çocuk yıldız olan Bella Thorne evlilik planlarını “Yazdığım bir filmi yönettim ve bu şu anda bu film bizim bebeğimiz, çocuğumuz. Sanırım bu film bittiğinde ve bir sonraki projemiz olan Spring Breakers'ı bitirdiğimizde plan yapabiliriz” diyerek anlattı.

Bu sürekli erteleme halinin asıl sebebi ise Bella Throne’un her şeyin aynı anda mükemmel olması gerektiği takıntısı ve bu yüzden de bir türlü harekete geçemeyişiymiş.

Haberin Devamı

Ünlü oyuncunun nişanlısı Mark Emms popüler New York gece kulübü The Mulberry'nin ortak sahibi olmasının yanı sıra, nişanlısının yakında çıkacak olan Color Your Hurt filmi de dahil olmak üzere filmlerin yapımcılığını da üstleniyor.

Mark Emms, Thorne'a evlenme teklif ettiğinde, her birini iki hafta boyunca denemesi ve en sevdiğini seçmesi için ona beş nişan yüzüğü vermişti.

Bella Throne nişan yüzüklerini hayranlarına gösterdiği bir Instagram gönderisinde "Bana çok güzel bir yüzük almıştı ve aslında bu yüzüğü beğenmiştim. Aslında ondan sonra dört yüzük daha aldık. Bu beşinci yüzüğüm” itirafında bulunmuştu.

Haberin Devamı

Bella Throne bu anları "İlk yüzüğü gördüğümde yüz ifademi gördü ve 'Evet, sana başka bir yüzük alalım' dedi. Ben de 'Ne, neden?' dedim. O da 'Şey, bir şeylerin ters gittiğini hissedebiliyorum' dedi" diyerek anlatmıştı.

Sevgilisi onun mükemmeliyetçiliğini bildiği için Bella’ya “Hayır, seni tanıyorum ve yüzünü gördüm, bir şeylerin ters gittiğini hissettim. O yüzden gidip başka yüzükler alalım” demiş sonra da gidip ona tam dört tane daha yüzük almıştı.

Bu romantik ve pahalı nişanın ardından çok heyecanlı olduğunu saklamayan Bella Thorne 2023'te, nişanlısının memleketi İngiltere'de bir kır evinde düğün yapmayı düşündüğünü ve vintage Dior veya Schiaparelli'nin olası gelinlik seçenekleri olduğunu belirterek "Her gelinin tek bir elbiseye değil, dört elbiseye ihtiyacı var!" demişti.