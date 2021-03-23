Nişanlandığı kişinin evli olduğunu öğrenince Esra Erol'a başvurdu: Hüseyin Zorlu kimdir?

Nergiz hanım Nişanlanıp evlilik hazırlığı yaptığım 63 yaşındaki Hüseyin Zorlu’nun evli olduğu ortaya çıktı. Hüseyin Bey’le parti içinde tanıştırıldığında Songül Hanım'ın evine giderken sorun çıkmaması için "karı koca olarak tanıştırmam gerekmektedir" dediği iddia edildi. Hüseyin Zorlu, kendisini parasının olduğunu sıkıntısının olmadığını belirtti. Kendisini güzel sözlerle kandırdığını belirtti. Nergiz Hanım'a babadan kalan mirası almak için annesinin yanına nişanlı olarak tanıştırıldı. Kendisine kalan parayı Hüseyin Bey’e verdiğini söyledi.



"Nişan yapıldı evlenelim" dendiğinde Nergiz Hanım’a "ben evliyim" cevabını aldı. Yayına bağlanan Hüseyin bey; her şeyi inkar etti. Hüseyin Bey’in 5 evlilik yaptığını ortaya çıktı.

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