MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriNişanlandığı kişinin evli olduğunu öğrenince Esra Erol'a başvurdu: Hüseyin Zorlu kimdir?
GeriTelevizyon Nişanlandığı kişinin evli olduğunu öğrenince Esra Erol'a başvurdu: Hüseyin Zorlu kimdir?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Televizyon
Haber Giriş: 23.03.2021 - 17:02 | Son Güncelleme:

Nişanlandığı kişinin evli olduğunu öğrenince Esra Erol'a başvurdu: Hüseyin Zorlu kimdir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nişanlandığı kişinin evli olduğunu öğrenince Esra Erol'a başvurdu: Hüseyin Zorlu kimdir?

Nişanlanıp evlilik hazırlığı yaptığı Hüseyin Zorlu'nun 5 yıllık evli olduğunu öğrenen Nergiz Hanım, Esra Erol'da programına başvurdu. İddiaya göre; Hüseyin Zorlu, Nergiz Hanım'ın babadan kalan mirasımı almak için nişanlandı. Yayına bağlanan Hüseyin bey; her şeyi inkar etti. Hüseyin Bey’in 5 evlilik yaptığını ortaya çıktı.

Nergiz hanım Nişanlanıp evlilik hazırlığı yaptığım 63 yaşındaki Hüseyin Zorlu’nun evli olduğu ortaya çıktı. Hüseyin Bey’le parti içinde tanıştırıldığında Songül Hanım'ın evine giderken sorun çıkmaması için "karı koca olarak tanıştırmam gerekmektedir" dediği iddia edildi. Hüseyin Zorlu, kendisini parasının olduğunu sıkıntısının olmadığını belirtti. Kendisini güzel sözlerle kandırdığını belirtti. Nergiz Hanım'a babadan kalan mirası almak için annesinin yanına nişanlı olarak tanıştırıldı. Kendisine kalan parayı Hüseyin Bey’e verdiğini söyledi.

"Nişan yapıldı evlenelim" dendiğinde Nergiz Hanım’a "ben evliyim" cevabını aldı. Yayına bağlanan Hüseyin bey; her şeyi inkar etti. Hüseyin Bey’in 5 evlilik yaptığını ortaya çıktı.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi