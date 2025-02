Nişanlandı ama tadını bile çıkaramıyor... Ya fikrini değiştirir de beni terk ederse!

Haberin Devamı

İlk gençlik yıllarında Justin Bieber ile inişli çıkışlı bir aşk yaşayan Gomez, o dönemde ciddi kalp ağrıları çekti.

Bunun zirvesi ise Bieber'ın kendisinden ayrıldıktan çok kısa bir süre sonra gidip şu andaki karısı Hailey Baldwin ile nişanlanması oldu.

Gençlik aşıkları zaman içinde kendi yollarına gittiler...

Bu arada Selena Gomez, ciddi sağlık sorunları da yaşadı, hatta böbrek nakli bile oldu. Bir yandan da zorlu ruhsal sorunlarla boğuştu.

MUTLULUKTAN UÇUYOR

Yine de bütün bunlar geçmişte kaldı. 32 yaşındaki Selena Gomez ile kendisinden 4 yaş büyük Benny Blanco, büyük bir aşka düştü. Geleceklerini birlikte kurmak için de ilk adımı attılar ve nişanlandılar.

Kısacası iyi günde kötü günde birlikte olma sözü verdiler birbirlerine.

Bu aşk Selena Gomez'in ayaklarını mutluluktan yerden kesmiş durumda. Daha önce hiç kimsenin bunca sevildiğini hissettiremediğini söyleyecek kadar bulutların üzerinde hem de.

Durum böyleyken nişanlısı Benny Blanco, beynini ve kalbini kemiren en büyük korkuyu itiraf etti.

ONU KAYBETMEKTEN KORKUYOR

Interview dergisine birlikte verdikleri röportajda Selena Gomez'in bir gün fikrini değiştirip kendisini terk etmesinden endişe duyduğunu söyledi Benny Blanco.

Blanco bu konudaki endişesini şöyle dile getirdi: "Bir sabah uyanıp da 'Ne? Hayır!' diyerek çekip gideceğinden korkuyorum."

Selena Gomez de onun bu sözleri üzerine Blanco'ya gönülden bağlı olduğunu söyleyerek onu rahatlatmaya çalıştı. Ayrıca nişanlısını "çok romantik" sözleriyle tanımladı.

Benny Blanco röportaj sırasında Selena Gomez ile birbirlerini her konuda desteklediklerini de sözlerine ekledi. "Aramızda egodan kaynaklanan bir sorun yok. O benim kazanmam için dua ediyor, ben de onun kazanması için dua ediyorum" diye sürdürdü sözlerini.

Selena ve Benny şu sıralarda ortak çalışmaları olan I Said I Love You First adlı albüm üzerinde çalışıyorlar. Şu anda birlikte çalışmaktan memnunlar ama eğer günün birinde bundan bir rahatsızlık duyarlarsa ya da işler tuhaflaşırsa bunu bırakabileceklerini de söylüyorlar.





'BAŞIMA GELEN EN GÜZEL ŞEY'

Selena Gomez ile 36 yaşındaki Benny Blanco hakkında aşk söylentileri 2023 yılında çıktı. Gomez aynı yılın sonlarında bu söylentileri doğruladı.

Selena Gomez o dönemde Benny Blanco hakkında "Başıma gelen en güzel şey" yorumunu yaptı. Ayrıca Blanco'nun hayatına giren kimseye benzemediğini, hepsinden farklı olduğunu ifade etti.

ONDAN BİR ÇOCUK BİLE DÜŞÜNÜYOR

Selena Gomez hayatına bunca mutluluk getiren Benny Blanco iye aslında 2019 tarihli I Can't Get Enough adı şarkısı üzerinde birlikte çalıştı.

Ama o sırada aralarında bir aşk yoktu, iyi arkadaş olmuşlardı. Sonradan ikisinin de duyguları değişti ve bu arkadaşlık aşka dönüştü.

Gomez bir röportajında Blanco'dan bir çocuk sahibi olmak istediğin bile söyledi.