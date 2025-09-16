Nisan’ın rüyası gerçek oluyor

Haberin Devamı

İkinci sezonda Demet Özdemir’in canlandırdığı ‘Nisan Akyol’ karakteri hayallerine kavuşuyor.

Uzun süredir müzik yapmak isteyen Nisan, sonunda ilk teklisini çıkarıyor. Şarkı müzik piyasasındaki yerini alırken, Nisan için yepyeni bir yolculuğun kapıları aralanıyor.

Dizinin yeni bölümünde Nisan, albümün yapımcısı tarafından düzenlenen büyük lansman gecesinde sahneye çıkarak izleyenleri büyüleyecek.

Güçlü sesi ve sahne performansıyla parlayan genç Nisan, unutulmaz bir gece yaşatacak. Yapımını Tims & B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Uluç Bayraktar’ın oturduğu ‘Eşref Rüya’, ikinci sezonunda da çarşamba akşamları Kanal D ekranında seyirciyle buluşacak.

