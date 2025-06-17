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DüÄŸün çok masraflÄ± diye evlenmeye yanaÅŸmÄ±yor... NiÅŸan yüzüÄŸü hala parmaÄŸÄ±nda... Bu kaçÄ±ncÄ± balayÄ±, sayamadÄ±m!

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Kate Hudson#Danny Fujikawa#Goldie Hawn
DÃ¼ÄŸÃ¼n Ã§ok masraflÄ± diye evlenmeye yanaÅŸmÄ±yor... NiÅŸan yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ hala parmaÄŸÄ±nda... Bu kaÃ§Ä±ncÄ± balayÄ±, sayamadÄ±m
OluÅŸturulma Tarihi: Haziran 17, 2025 15:44

SÄ±radan insanlar arasÄ±nda pek taraftar bulamÄ±yor belki ama Ã¼nlÃ¼ler dÃ¼nyasÄ±nda resmen hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtirmeseler de gayet mutlu olan, birlikte Ã§ocuklarÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼ten Ã§iftler var.

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Ä°ÅŸte onlar da bu grupta yer alan Ã¼nlÃ¼ Ã§iftlerden...

YÄ±llar Ã¶nce niÅŸanlandÄ±lar, bir kÄ±z Ã§ocuklarÄ± oldu hatta artÄ±k 6 yaÅŸÄ±na bile geldi. Ã–zellikle de Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±z niÅŸanlÄ±sÄ±yla evlenmeye kendini bir tÃ¼rlÃ¼ hazÄ±r hissetmiyor.

Ama buna raÄŸmen yine de onunla birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± hayatÄ±n tadÄ±nÄ± Ã§Ä±karÄ±yor. Ãœstelik bu evlenmeme sorunu yÃ¼zÃ¼nden iliÅŸkileri bir zarar gÃ¶rmÃ¼ÅŸ de deÄŸil.

DÃ¼ÄŸÃ¼n Ã§ok masraflÄ± diye evlenmeye yanaÅŸmÄ±yor... NiÅŸan yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ hala parmaÄŸÄ±nda... Bu kaÃ§Ä±ncÄ± balayÄ±, sayamadÄ±m


MUTLU OLMAK Ä°Ã‡Ä°N EVLENMEYE GEREK DUYMUYORLAR
Bu Ã¼nlÃ¼ Ã§ift, oyunculuktan sonra mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±na geÃ§iÅŸ yapan Kate Hudson ile niÅŸanlÄ±sÄ± Danny Fujikawaâ€¦

45 yaÅŸÄ±ndaki Ã¼Ã§ Ã§ocuk annesi Kate Hudson, belki de Ã§ok genÃ§ yaÅŸta Chris Robinson ile yaptÄ±ÄŸÄ± evliliÄŸinin boÅŸanmayla sonuÃ§lanmasÄ±ndan olsa gerek daha Ã¶nce Matthew Bellamy ile bir kez daha niÅŸanlandÄ± ama ÅŸu ana kadar hiÃ§ evlenmedi.

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Kate Hudson, uzun sÃ¼redir de Ã¶nceleri arkadaÅŸÄ± olan Danny Fujikawa ile niÅŸanlÄ±. Ama yine ufukta dÃ¼ÄŸÃ¼n gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor.Â 

ÃœnlÃ¼ Ã§ift ÅŸu sÄ±ralarda yaz tatili iÃ§in Yunanistan'da... Genellikle her yaz aynÄ± rotayÄ± izleyen Ã¼nlÃ¼ Ã§ift, yine kuralÄ± bozmadÄ±..

YanlarÄ±nda kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zlarÄ± Rani ile birlikte bir yandan denizin ve gÃ¼neÅŸin tadÄ±nÄ± Ã§Ä±karÄ±rken diÄŸer yandan da aÅŸklarÄ±nÄ± tazeliyorlar.

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DÃ¼ÄŸÃ¼n Ã§ok masraflÄ± diye evlenmeye yanaÅŸmÄ±yor... NiÅŸan yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ hala parmaÄŸÄ±nda... Bu kaÃ§Ä±ncÄ± balayÄ±, sayamadÄ±m

NÄ°ÅžANLANIYOR AMA EVLÄ°LÄ°ÄžE YANAÅžMIYORÂ 
Kate Hudson, bugÃ¼ne kadar ilk evliliÄŸinin yanÄ± sÄ±ra farklÄ± iliÅŸkilerinden sahip olduÄŸu Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸuyla da biliniyor.

Hudson, eski kocasÄ± Chris Robinson'dan ÅŸu anda 21 yaÅŸÄ±nda olan Ryder adÄ±nda bir erkek evlat annesi.

Sonradan niÅŸanlandÄ±ÄŸÄ± Matthew Bellamy ile birlikteliÄŸinde 13 yaÅŸÄ±nda Bingham adÄ±ndaki kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlunu dÃ¼nyaya getirdi.

Åžu anda niÅŸanlÄ±sÄ± olan Danny Fujikawa ile birlikte Rani adÄ±nda altÄ± yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼tÃ¼yor.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Kate Hudson, Ã¼Ã§ Ã§ocukla yetinmek istemediÄŸini bir Ã§ocuÄŸu daha olsa bunun hiÃ§ fena olmayacaÄŸÄ±nÄ± her fÄ±rsatta ifade ediyor.

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DiÄŸer yandan ise Fujikawa ile evlenmeyi aklÄ±ndan bile geÃ§irmiyor. En azÄ±ndan ÅŸimdilik!

Kim bilir belki de ilk eÅŸi Chris Robinson'a o dÃ¶nemde Ã§ok aÅŸÄ±k olmasÄ±na raÄŸmen yine de evliliÄŸinin bitmesi onu bu kurumdan soÄŸuttu. GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re Kate Hudson aralarÄ±nda resmi bir baÄŸ olmasa da Fujikawa ile iliÅŸkisini bu ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in gayet mutlu.

DÃ¼ÄŸÃ¼n Ã§ok masraflÄ± diye evlenmeye yanaÅŸmÄ±yor... NiÅŸan yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ hala parmaÄŸÄ±nda... Bu kaÃ§Ä±ncÄ± balayÄ±, sayamadÄ±m


Â 'DÃœÄžÃœN YAPMAK Ã‡OK PAHALI' DEMÄ°ÅžTÄ°
Hudson bir dÃ¶nem de evlenmemesinin nedeni olarak dÃ¼ÄŸÃ¼nlerin Ã§ok pahalÄ± olmasÄ±nÄ± gÃ¶stermiÅŸti...

AyrÄ±ca dÃ¼ÄŸÃ¼nde hem evlenenlerin hem de konuklarÄ±n kendilerini belirli zorunluluklar iÃ§inde hissetmesinden de rahatsÄ±z olduÄŸunu ifade etmiÅŸti.Â 

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Hudson eÄŸer bir gÃ¼n evlenirse bunun klasik bir dÃ¼ÄŸÃ¼n deÄŸil eÄŸlenceli bir parti gibi olmasÄ±nÄ± hayal ettiÄŸini de sÃ¶ylemiÅŸti.

DÃ¼ÄŸÃ¼n Ã§ok masraflÄ± diye evlenmeye yanaÅŸmÄ±yor... NiÅŸan yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ hala parmaÄŸÄ±nda... Bu kaÃ§Ä±ncÄ± balayÄ±, sayamadÄ±m

Goldie Hawn ile eski kocasÄ± Bill Hudson'Ä±n evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen Kate Ã¼Ã§ farklÄ± iliÅŸkisinden Ã¼Ã§ Ã§ocuk sahibi oldu... AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa 40 yÄ±ldÄ±r Kurt Russell ile mutlu bir birliktelik sÃ¼rdÃ¼ren annesi Goldie de evlilik yapmamayÄ± tercih etti.Â 

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#Kate Hudson#Danny Fujikawa#Goldie Hawn

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