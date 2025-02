Nişan yüzüğüne uygun olsun diye özel elbise diktirmiş! Aşkından yüzünde güller açıyor

Haberin Devamı

Ama diğer yandan özel hayatı o kadar da güzel ilerlemedi. Erken gelen şöhretin bedelini ödedi... Hem de kolay olmayan bir şekilde.

Üstelik sağlığı da yerinde değildi... Yakalandığı hastalık ilerledi ve bir böbrek nakli bile geçirdi. Bu arada ruh sağlığını toparlamak için de epey zorlandı.

Bütün bunlar olup biterken gencecikken kendisi gibi çocuk yaşta şöhreti bulan bir ünlüyle inişli çıkışlı bir aşk yaşadı. Sonuç olarak onu elinden kaçırdı.

Ama zorlukları birer birer aştı. Şimdi hem özel hayatında hem de kariyerinde mutluluğu yakaladı.. Hatta katıldığı bir ödül töreninde pırıltılı güzelliğiyle bütün dikkatleri üzerinde topladı.

GÜZELLİĞİ VE PIRILTISIYLA GECEYE DAMGASINI VURDU

Bu sözünü ettiğimiz ünlü Selena Gomez…

Küçücük yaşında şöhreti bulan Gomez artık 30 yaşında bir yetişkin. Üstelik müzik yapımcısı Benny Blanco ile mutlu bir birliktelik yaşıyor. Hatta onunla nişanlandı ve hayatında yeni bir sayfa açmak için de gün sayıyor.

Kısacası Selena Gomez, son dönemde mutluluktan mutluluğa koşuyor. Güzel yıldız geçtiğimiz akşam da katıldığı BAFTA ödül törenine kelimenin tam anlamıyla damgasını vurdu.

Britanya Film ve Televizyon Akademisi'nin verdiği ödüllerin dağıtıldığı tören, pazar akşamı Londra'daki Royal Festival Hall'de gerçekleşti.

Törende yine Hollywood'un ağırlığı vardı. Her kuşaktan birçok ünlü geceye renk kattı.

GECEYE UNUTULMAZ BİR HATIRA BIRAKTI

Ödül kazananlar bir yana kırmızı halıda da şıklık yarışı yaşandı. Özellikle de kadın yıldızlar arasında.

Her biri aylar süren çabaların sonucunda kendileri için hazırlanan kıyafetleriyle son derece iddialı bir şekilde kırmızı halıya çıktı.

İşte Selena Gomez de bu yıldızlardan biriydi.... Rol aldığı Emilia Perez filmindeki performansıyla BAFTA adayları arasında yer alan Gomez, heykelciği elinden kaçırdı ama görüntüsüyle geceye de unutulmaz bir hatıra bıraktı.

Selena Gomez, Schiaparelli imzasını taşıyan özel dikim bir kıyafet giydi.

Sinemanın efsane yıldızı Brigitte Bardot'nun şöhretinin en parlak döneminde giydiği elbiseleri çağrıştırdığı için Bardot yaka olarak anılan ve siyah kadifeden yapılmış bir yakası vardı Gomez'in kıyafetinin...

NİŞAN YÜZÜĞÜNE UYGUN ELBİSE HAZIRLATTI

Elbisenin geri kalanı ise gümüş rengi pırıltılarla süslenmişti. Saçlarını toplayan Selena Gomez, görünümünü de bazıları geçmişten izler taşıyan bazıları daha modern çizgilerde takılarla tamamladı.

Selena Gomez'in üzerindeki kıyafet dışında en çok dikkat çeken takısı ise Benny Blanco'nun kendisine evlilik teklif ederken verdiği yaklaşık 29 bin dolarlık elmas yüzüğüydü.

Sanki elbisesi de üzerindeki pırıltılar da o nişan yüzüğüne uygun olması için tasarlanmıştı.

Selena Gomez ile Benny Blanco; geçtiğimiz yılın son ayında nişanlandı.

ÇİÇEĞİ BURNUNDA NİŞANLILAR

Daha önce Justin Bieber ile çalkantılı bir ilişki yaşayan ama sonuçta onu Hailey Baldwin'e 'kaptıran' Gomez, bu kez aradığını bulduğunu sosyal medya sayfasından duyurdu.

İri taşlı ama zarif tasarımlı yüzüğünü gözler önüne seren Gomez "Sonsuzluk şimdi başlıyor" mesajıyla Blanco ile birlikte evlilik yolunda ilk adımı attıklarını duyurdu.

Selena Gomez ile 36 yaşındaki Benny Blanco hakkında aşk söylentileri 2023 yılında çıktı. Gomez aynı yılın sonlarında bu söylentileri doğruladı.

Selena Gomez o dönemde Benny Blanco hakkında "Başıma gelen en güzel şey" yorumunu yaptı. Ayrıca Blanco'nun hayatına giren kimseye benzemediğini, hepsinden farklı olduğunu ifade etti.

ONDAN BİR ÇOCUK BİLE DÜŞÜNÜYOR

Selena Gomez hayatına bunca mutluluk getiren Benny Blanco iye aslında 2019 tarihli I Can't Get Enough adı şarkısı üzerinde birlikte çalıştı.

Ama o sırada aralarında bir aşk yoktu, iyi arkadaş olmuşlardı. Sonradan ikisinin de duyguları değişti ve bu arkadaşlık aşka dönüştü.

Gomez bir röportajında Blanco'dan bir çocuk sahibi olmak istediğin bile söyledi.

CİDDİ SAĞLIK SORUNLARIYLA BOĞUŞTU

Ünlü yıldız Lupus hastalığı nedeniyle uzun yıllar tedavi gördü. Hatta bu yüzen bir böbreğini kaybetti. Sonradan aralarının bozulduğdu eski en iyi dostu Francia Raisa ona böbreğini bağışladı ve Gomez de hayata dönodü.

BAFTA geçesinde Selena Gomez'in yıllar yılı boğuştuğu fazla kilolarından kurtulmuş olduğu da dikkatlerden kaçmadı.

Özetle, güzel oyuncu Benny Blanco aşkı sayesine hem fiziksel sağlığını toparladı hem de bir dönem rehabilitasyon merkezine yatmasını gerektiren ruh sağlığı da düzeldi.