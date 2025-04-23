Nisan markaj altında... 'Muhbir olduğumu biliyor'

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EŞREF’İN DENGESİ ALT ÜST OLUR

Güçlü kadrosuyla ve oyuncularıyla gündemde olan Eşref Rüya, heyecan dolu bir bölümle ekrana gelecek. Aksiyonun bitmediği dizide bu akşam Eşref, Nimet’in oyununu bozar. Nisan’la derinleşen ilişkisinde Kadir’in rakip olarak karşısına çıkması, Eşref’in dengesini alt üst eder.

RÜYA KADRO

Yapımını Tims&B’in üstlendiği Eşref Rüya’nın kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.

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Eşref Rüya bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de…