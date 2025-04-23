×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Nisan markaj altında... 'Muhbir olduğumu biliyor'

Güncelleme Tarihi:

#Eşref Rüya#Çağatay Ulusoy#Demet Özdemir
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2025 11:59

Kanal D’nin çok konuşulan dizisi Eşref Rüya, nefes kesecek bir bölümle ekrana gelecek. Heyecan uyandıran tanıtımda Gürdal, Nisan'dan şüphelenerek araştırılmasını ister. Kadir ise Eşref'in en sevdiklerini hedef göstermektedir. Eşref, Nisan'a ciddi bir konu ile ilgili gelir. Eşref, Nisan hakkındaki gerçeği öğrendi mi? Namlunun ucunda Müslüm mü var? Tüm bu sorular bu akşam yeni bölümde yanıt bulacak.

Haberin Devamı

 EŞREF’İN DENGESİ ALT ÜST OLUR

Güçlü kadrosuyla ve oyuncularıyla gündemde olan Eşref Rüya, heyecan dolu bir bölümle ekrana gelecek. Aksiyonun bitmediği dizide bu akşam Eşref, Nimet’in oyununu bozar. Nisan’la derinleşen ilişkisinde Kadir’in rakip olarak karşısına çıkması, Eşref’in dengesini alt üst eder.

Nisan markaj altında... Muhbir olduğumu biliyor

RÜYA KADRO

Yapımını Tims&B’in üstlendiği Eşref Rüya’nın kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.

Haberin Devamı

Nisan markaj altında... Muhbir olduğumu biliyor

Eşref Rüya bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de…

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eşref Rüya#Çağatay Ulusoy#Demet Özdemir

BAKMADAN GEÇME!