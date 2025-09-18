Nisan ilk röportajını Hürriyet’e verdi

Haberin Devamı

Demet Özdemir’in hayat verdiği Nisan Akyol karakteri yeni sezonda müzik dünyasında parlamaya başladı. Dizinin çarşamba akşamı yayınlanan yeni sezon ilk bölümünde Nisan’ın Hürriyet muhabiri Hakan Gence’ye verdiği ilk röportaj yer aldı.

Nisan, ilk röportajda hem müzik yolculuğunu hem de özel hayatına dair bilinmeyenleri anlattı. Müzikle küçüklüğünden beri iç içe olduğunu söyleyen Nisan, en büyük desteği kardeşi Afra’dan gördüğünü dile getirdi: O benim kardeşim, sırdaşım, dostum. Her şeyim.”

Aşk yoksa özlem vardır

Röportajın en dikkat çekici bölümü ise aşk sorularında yaşandı. “Aşk sizin için ne ifade ediyor?” sorusuna Nisan, “İnsanın hammaddesi, kainatın yaratılma sebebi” sözleriyle cevap verdi.

Hayatında şu an kimse olmadığını söylese de, geçmişte çok özel birine duyduğu aşkı da dile getirdi. İsmini anmasa da, izleyiciler onun sözlerinden Eşref’le yaşadığı aşkı hatırladı. Nisan karakteri kalbinin boş kalmadığını da şu sözlerle ifade etti: “Aşk yoksa özlem vardır, özlem yoksa öfke vardır. Kalp illa bir şeyle dolar.”