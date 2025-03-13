Nisan, Eşref'in kalbine dokunabilecek mi?

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Yayınlanan fragmanlarıyla heyecan yaratan dizide Nisan ve Eşref’in beklenmedik karşılaşması dikkat çekiyor. Birbirlerine mesafeyle yaklaşan ikilinin arasında oluşacak güçlü bağ dizi başlamadan kendini hissettiriyor. Eşref’in, yıllardır içinde taşıdığı yalnızlık ve boşluk duygusu, Nisan’ın hayatına girmesiyle anlam kazanacak.

NİSAN, EŞREF'İN DÜNYASINDA İZ BIRAKACAK

Kalpteki derin duyguları yeşertmeye hazırlanan ‘Eşref Rüya’da kaderin bir araya getirdiği Nisan ve Eşref’in neler yaşayacağı şimdiden büyük merak konusu oldu.

Nisan, zarif ama kararlı yapısıyla hem Eşref'in hem de izleyicilerin dünyasında iz bırakacak. Duygusal tarafıyla çok sevilecek olan Nisan, hayata karşı dimdik duruşuyla da hikayenin en unutulmaz karakterlerinden biri olacak.

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SUÇ DÜNYASININ ORTASINDA

Eşref, çocuk yaşta yetim kalmanın verdiği yalnızlıkla suç dünyasına itilmiş ve yıllar içinde suç dünyasında hüküm süren bir kimliğe bürünmüş. Onun için yetimler, kaybettiği ailesinin yerine koyduğu kardeşleri... Ancak bu aile, suç dünyasının ortasında var oluyor.

Bir yanda yeraltı örgütlerinin başında olmak gibi ağır bir sorumluluk taşıyan Eşref’in diğer yanda hep istediği huzur arayışı bitmiyor. Karşısına beklenmedik bir anda çıkan Nisan ise onu tahmin edilemeyecek bir rüzgarın içine sürükleyecek.

YILDIZ KADRO

Yapımını sektörün önde gelen yapım şirketlerinden Tims&B’in, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu ve senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınan yeni dizisi ‘Eşref Rüya’ ilk bölümüyle 19 Mart Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkıyor.

Eşref Rüya’nın kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.

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Eşref Rüya ilk bölümüyle 19 Mart Çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D’de izleyici ile buluşacak.