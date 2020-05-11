Nisan ayının şampiyonu CNN TÜRK

CNN TÜRK, nisan ayında haber kanalları arasında AB hedef kitlede en çok izlenen 1’inci kanal oldu. CNN TÜRK, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından canlı yayınlar, son dakika gelişmeleri, uzman konuklar, çok sesli ve objektif yayıncılığıyla izleyicinin haber kanalları arasında tercihi oldu. Özellikle koronavirüs konusundaki özel haberleri seyirciden tam not aldı.