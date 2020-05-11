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Televizyon
Haber Giriş: 11.05.2020 - 07:07,Son Güncelleme:

Nisan ayının şampiyonu CNN TÜRK

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Nisan ayının şampiyonu CNN TÜRK
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Nisan ayında haber kanalları arasında en çok tercih edilen kanal CNN TÜRK oldu.

CNN TÜRK, nisan ayında haber kanalları arasında AB hedef kitlede en çok izlenen 1’inci kanal oldu. CNN TÜRK, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından canlı yayınlar, son dakika gelişmeleri, uzman konuklar, çok sesli ve objektif yayıncılığıyla izleyicinin haber kanalları arasında tercihi oldu. Özellikle koronavirüs konusundaki özel haberleri seyirciden tam not aldı.

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