Aşıklar ateş ediyor!

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Kendi sakin hayatında müzisyenlik yapan Nisan, mafya dünyasının ortasında kaldı. Aşka da düşen Nisan, Eşref’in ‘normal’ bir hayata dönmesini dilerken kendisini Eşref’ten silah kullanmayı öğrenirken buldu. İkilinin yakınlaştığı sahnelere, sosyal medyadan yorum yağdı.

NİSAN’IN İÇİNDEKİ ‘MAFYA’ UYANDI

Heyecanı ve aksiyonu bol bir bölümle ekrana gelen, TIMS&B imzalı Eşref Rüya’da Nisan, Atıf'ı kurtarmak için Çiğdem'e silah çekti. Çiğdem’in Nisan’a “Sen o elindekini kullanmayı biliyor musun?” sorusuna takılan Nisan, kendini koruma amaçlı silah kullanmayı öğrenmek istedi. Nisan’ın, Eşref’in kollarında atış dersleri almaya başladığı sahnelerde ikilinin yakınlaşması dizinin hayranlarını heyecanlandırdı. Nisan'ın Çiğdem'e karşı boyun eğmemeye başlaması ise “Nisan’ın içindeki mafya uyandı” şeklinde yorumlandı.

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