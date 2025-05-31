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Aşıklar ateş ediyor!

Güncelleme Tarihi:

#Eşref Rüya#Çağatay Ulusoy#Demet Özdemir
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2025 11:25

Kanal D'nin iddialı dizisi Eşref Rüya’nın Nisan’ı Demet Özdemir dizinin son bölümündeki oyunculuk performansıyla dikkat çekti.

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Kendi sakin hayatında müzisyenlik yapan Nisan, mafya dünyasının ortasında kaldı. Aşka da düşen Nisan, Eşref’in ‘normal’ bir hayata dönmesini dilerken kendisini Eşref’ten silah kullanmayı öğrenirken buldu. İkilinin yakınlaştığı sahnelere, sosyal medyadan yorum yağdı.

Aşıklar ateş ediyor

NİSAN’IN İÇİNDEKİ ‘MAFYA’ UYANDI

Heyecanı ve aksiyonu bol bir bölümle ekrana gelen, TIMS&B imzalı Eşref Rüya’da Nisan, Atıf'ı kurtarmak için Çiğdem'e silah çekti. Çiğdem’in Nisan’a “Sen o elindekini kullanmayı biliyor musun?” sorusuna takılan Nisan, kendini koruma amaçlı silah kullanmayı öğrenmek istedi. Nisan’ın, Eşref’in kollarında atış dersleri almaya başladığı sahnelerde ikilinin yakınlaşması dizinin hayranlarını heyecanlandırdı. Nisan'ın Çiğdem'e karşı boyun eğmemeye başlaması ise “Nisan’ın içindeki mafya uyandı” şeklinde yorumlandı.

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Aşıklar ateş ediyor

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#Eşref Rüya#Çağatay Ulusoy#Demet Özdemir

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