Nisa yere kapaklandı... Sude, Mert'e mesaj gönderdi... Edis geceye damga vurdu! Survivor All Star birleşme partisinde neler yaşandı?

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HERKES SAHNEDE

Survivor yarışmacıları bu kez parkurda değil sahnede hünerlerini gösterdiler.

Ellerine mikrofon alan yarışmacılar, en sevdikleri şarkıları seslendirip dans ettiler.

AYŞE SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Yarışmanın favorileri arasında gösterilen Ayşe Yüksel, performansı ile arkadaşlarından ve seyircilerden tam not aldı.

Yüksel'e sosyal medyada da övgü yağdı.

NİSA YERE KAPAKLANDI

Athena şarkısı söyleyen Nisa, sahneden inerken bir anda yere kapaklandı.

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Nisa, kendisini izleyenlere kısa süreli panik yaşattı.

SEDA İLE SEMA'NIN ŞARKI KRİZİ

Parkurda sık sık tartışan kardeşler Seda ile Sema bu kez şarkı seçiminde karşı karşıya geldi. İkizler aynı şarkıyı söylemek isteyince, 'Mağusa Limanı'ndan vazgeçen Sema oldu.

SUDE'DEN MERT'E GÖNDERME

Gönüllüler takımından Sude, gecede Sezen Aksu'nun 'Kaçın Kurası' şarkısını söyledi. Şarkının sözlerine dikkat çeken Murat Ceylan 'Bir mesajın varsa biz seni tutmayalım' dedi. Bu konuşma üzerine Sude "Umarım dışarıda hala aynı durumdadır" dedi.

Geçtiğimiz hafta adaya veda eden Mert, sevgilisine Twitter sayfasından yanıt verdi.

Gecenin finalinde Edis sahneye çıktı. Birbirinden hareketli şarkılarını seslendiren Edis'e kadın yarışmacılar dansları ile eşlik etti.

DOMİNİK TURU

Parti öncesi Dominik'i gezen Edis, fotoğrafları sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

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Acun Ilıcalı'nın kullandığı sürat teknesi ile tura çıkan Edis, o anları da Instagram'da yayınladı.

Edis, dün akşam Ilıcalı'ya ait özel uçakla Türkiye'ye döndü.