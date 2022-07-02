Survivor All Star'ın şampiyonu Nisa olmuştu... Acun Ilıcalı SMS sıralamasını paylaştı!

Haberin Devamı

Survivor All Star 30 Haziran Perşembe akşamı final yaptı. Kupanın sahibi Gönüllüler takımından Nisa Bölükbaşı oldu.

Yarışamanın ardından başta Batuhan Karacakaya'nın annesi Gülhayat Karacakaya olmak üzere çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Nisa'nın şampiyonluğuna tepki gösterdi.

Katıldığı extra programında oylamanın noter tasdikli olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı sms sıralamasını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Acun Ilıcalı, canlı yayında 'Oğlumun hakkı yendi' diyen Gülhayat Karacakaya'nın iddialarına da tek tek yanıt verdi:

* Batuhan'ın annesi 'hakkımız yendi' dedi ya... Nisa, Batuhan'ın 3 katı oy almış. Senin ne hakkın yenmiş? Oğlunun ne hakkı yenmiş? Nerede oy? Ben Batuhan'ı severim de... 3 oylamaya girmiş hayatında, ikisinde elenmiş zaten. Batuhan'ın kendisini garip bir yerde gördüğünü tahmin etmiyorum da, eğer annesi oğlunun hakkının yendiğini emeğinin çalındığını düşünüyorsa biz noter tasdikli oyları yayınlarız sorun değil.

Haberin Devamı

* Dünkü oylamayı söylüyorum: Nisa'nın oyu Batuhan'ın 3 katı. Ondan sonra da 'benim oğlumun hakkı yendi.' Kim oğlunun hakkını niye yesin? Tabii ki Batuhan'ı destekleyenler de var ama karşı taraf 3 katı diyorum. Batuhan çok iyi bir yarışmacı, kendisini de severim. Ancak bu Survivor'ı bu kadar hırs yapan arkadaşımız, aslında hatayı hırs yapmasında, kafayı ‘birinci olacağım’ diye bu işe takmasında arasın. Kafaya takanı birinci yapmıyorlar. Kız ‘birinci olacağım’ demedi. Gayet normal bir hayat yaşadı, bütün Türkiye onu sevdi.

'KİMSE BİZİ TÖHMET ALTINDA BIRAKAMAZ

* Burası insanların takdir ettiği bir platform. Zaten noter var, oylama var. Ona emanet etmişiz kendimizi. Sonucu alıyoruz ve koyuyoruz. Ne yapacağız yani! Senin 'hakkım yeniyor' demen için, 10 oylamadan çıkarsın da, sıra dışı bir şey olur biz de deriz ki 'aa burada garip bir şey oldu'. Zaten çıktığın oylama yok, her oylamada elenmişsin.

Haberin Devamı

* Batuhan mektup falan yazmış. Bekliyorum. O mektuba da gerekli cevabı veririz. Buradaki konu şu, açık açık söylüyorum biz kimsenin emeğimizi töhmet altında bırakmasına izin vermeyiz, vermeyeceğiz de...