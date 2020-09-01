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Haber Giriş: 01.09.2020 - 12:00 | Son Güncelleme:

Nisa Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında? Survivor Nisa MasterChef’te

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Nisa Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında? Survivor Nisa MasterChef’te
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Survivor’da yarışan Nisa Bölükbaşı, MasterChef’in bu akşamki bölümüne konuk oluyor. Sempatik tavırları ve başarılı yarışları ile dikkat çeken Bölükbaşı merak edilen isimler arasında yerini aldı. Nisa Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında? İşte 1998 yılında dünyaya gelen Survivor Nisa ile ilgili bilgiler

Nisa Bölükbaşı, MasterChef 2020’nin yeni bölümünde izleyici karşısına çıkıyor. Survivor 2020’nin sevilen yarışmacısı yeni bölümü konuk olacak. 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag’ta dünyaya gelen Survivor Nisa, başarılı yarışları ve sempatik tavırları ile dikkat çekmişti.

NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da dünyaya geldi. Henüz 3 aylıkken önce annesiyle sonra yalnız yüzmeye başladı.  6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takımda yer aldı. O yıl da profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için reddetmek zorunda kaldı.

Nisa Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında Survivor Nisa MasterChef’te

8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başladı. Prag tenis kulübü Cibulka'da 15 yıl oynadı.

15 yaşında yüzmeyi bıraktı ve yüzme hocası oldu. Yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar verdi. 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti. 2018'de mimarlık okumaya başladı ve bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı. Hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine gidiyor.

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