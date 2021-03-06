Niran Ünsal kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Niran Ünsal'ın hayatı ve şarkıları ile ilgili merak edilenler

Niran Ünsal'ın hayatı ve biyografisi ekran başındakiler tarafından merak konusu oldu. Bu hafta İbo Show programına katılan sanatçı şarkıları ile büyük beğeni topladı. Aslen İzmirli olan Niran Ünsal'ın annesi TRT İzmir Radyosu keman ve ses sanatçısı, babası ise Kanun sanatçısı. Ünsal, 8 yıldır birlikte olduğu İbrahim Gugu ile evlenmişti. İbrahim Gugu ve Niran Ünsal çiftinin Liva adında bir kızları ve bir oğulları var.

NİRAN ÜNSAL KİMDİR?

Niran Ünsal; 13 Ağustos 1976 tarihinde, TRT İzmir Radyosu keman ve ses sanatçısı Nursal Ünsal ve kanun sanatçısı Ahmet Canevi'nin ikinci çocuğu olarak İzmir'de doğdu. Müzik hayatına sekiz yaşında İzmir TRT Çocuk Korosu'nda başladı. İleri koro ve gençlik korosu derken uzun yıllar TRT İzmir Radyosu'nda görev aldı. Daha sonra Türk Sanat Müziği Korosu'nun sınavlarını kazandı. Dört ay kadar koroda görev aldı. Ancak müzikal tercihini pop müzikten yana kullandı. Bu yüzden radyodan ayrılıp orkestra eşliğinde sahne çalışmalarına başladı. Aynı yıllarda bir evlilik gerçekleştirdi. Bu evlilikten Hande adında bir kızı oldu.

Bir dönem İzmir'de radyo programcılığı yaptı ve bu esnada İzmir Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü Öğretim Üyesi Müfit Bayraşa ile tanıştı. Bayraşa Pop Show 94 yarışması için hazırladığı besteyi Niran Ünsal'ın yorumlamasını istedi. Yarışmanın ödülleri arasında S Müzik'le albüm anlaşması da yer alıyordu. Fazla düşünmeden teklifi kabul etti ve "Serseri Mayın" isimli eserle Pop Show 94 yarışmasında birinci oldu.

İlk albümünün ardından sahne çalışmalarına yoğunlaşan Ünsal, Metin Şentürk gibi isimlere bestelerini verdi. Niran Ünsal, ikinci albümünü 1999 yılında piyasaya sürdü. Şarkılara Tutundum adlı çalışmada Attila Özdemiroğlu'yla çalıştı. İlk video klip, sözleri Aysel Gürel'e müziği Niran Ünsal'a ait olan "İtiraf Ediyorum" oldu. "Gönül Hancım", "Peşinde Ahım Var", "Yasak Bir Düş" ve "Tövbekar" Niran Ünsal'ın bestelediği diğer parçalar oldu. "Tövbekar" aynı zamanda sözlerini yazdığı ilk şarkı oldu. Daha önce Ağır Roman filminin müziklerinde yer alan Atilla Özdemiroğlu çalışması "Masum Günahlar", "Vurgun" ve Sezen Aksu'nun şarkısı "Firuze"de takdir topladı. "Firuze", aynı zamanda albümün ikinci klibi oldu. Zerrin Özer in 1996 da seslendirdiği "deli yaz" adlı parçanın müziği ve bestesi de yaptığı besteler arasında yer almıştır. Son düet şarkısı Erkan Özkaya'nın Bay Bay albümünde sözleri Hakkı Yalçın,müziği Niran Ünsal'a ait olan "Kalbinin Sesini Dinle" adlı parçayı Erkan Özkaya ile birlikte yorumlamıştır.

Kültürpark Tenis Kulübü, Buca Atlı Spor Kulübü, Envelo, Karşıyaka Grand Müzikhol gibi İzmir'in en seçkin mekânlarında, orkestra eşliğinde pop müzik icracısı olarak sahne almasıyla İzmir ve çevresinde hatrı sayılır bir isim yaptı. 1993 yılında, "İzmir'in Altın 11'i" ödül töreninde "Yılın Umut Veren Kadın Sesi" ödülünü aldı. Bir dönem İzmir'de radyo programcılığı yaptı. 1994 yılında Kuşadası'nda "Pop Show 94" yarışmasına katıldı, "Serseri Mayın" isimli eserle 1.oldu. 8 yıldır birlikte olduğu İbrahim Gugu ile dünya evine girdi.