Nimet'ten Simay'a sert sözler

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“BEN SADIK KARLIOVA’NIN KARISIYIM”

Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle çok konuşulan Haysiyet’in ön izlemesinde Nimet, Simay’a sert bir şekilde tepki gösteriyor. “Ben onların anası, Sadık Karlıova’nın karısıyım. Senin lafının, sözünün ne hükmü olur bizim üzerimizde?” sözleriyle Simay’a gözdağı veren Nimet, Simay’ın aile düzenini bozmasına izin vermeyeceğini söylüyor.

NİMET’TEN SİMAY’A AĞIR SÖZLER

Nimet, Simay’ı Hülya ile kıyaslayarak eleştirilerini sürdürüyor. Simay’ın görünüşü ve geçmişi üzerinden ağır ifadeler kullanan Nimet’in sözleri karşısında Simay, “Yapmayın. Çok ağır şeyler söylüyorsunuz” diyerek tepki gösteriyor. Gerilimin dozunun yükseldiği sahnede Nimet, “Seni de söküp atmasını bilirim” sözleriyle Simay’ı tehdit ediyor.

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SİMAY SUSUYOR AMA GERİ ADIM ATMIYOR

Nimet’in sözleri karşısında sakinliğini korumaya çalışan Simay, son olarak “Benimle böyle konuşmanıza müsaade etmem. Şu an susuyorsam sırf oğlunuz için” diyerek dikkat çekiyor. İkilinin karşı karşıya geldiği sahne, yeni bölümde aile içindeki dengelerin daha da değişeceğinin sinyallerini veriyor.

Süreç Film imzalı Haysiyet, bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de ekrana gelecek.