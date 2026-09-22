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Nimet'ten Simay'a sert sözler

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#Haysiyet#Kanal D#Sadık Karlıova
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2026 15:56

Kanal D’nin dikkat çeken dizisi Haysiyet, bu akşam heyecan dolu bir bölümle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin ön izlemesinde Nimet’in (Nergis Öztürk) eve gelin olarak gelen Simay’a (Merih Öztürk) yönelik sert sözleri dikkat çekiyor.

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“BEN SADIK KARLIOVA’NIN KARISIYIM”

Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle çok konuşulan Haysiyet’in ön izlemesinde Nimet, Simay’a sert bir şekilde tepki gösteriyor. “Ben onların anası, Sadık Karlıova’nın karısıyım. Senin lafının, sözünün ne hükmü olur bizim üzerimizde?” sözleriyle Simay’a gözdağı veren Nimet, Simay’ın aile düzenini bozmasına izin vermeyeceğini söylüyor.

NİMET’TEN SİMAY’A AĞIR SÖZLER

Nimet, Simay’ı Hülya ile kıyaslayarak eleştirilerini sürdürüyor. Simay’ın görünüşü ve geçmişi üzerinden ağır ifadeler kullanan Nimet’in sözleri karşısında Simay, “Yapmayın. Çok ağır şeyler söylüyorsunuz” diyerek tepki gösteriyor. Gerilimin dozunun yükseldiği sahnede Nimet, “Seni de söküp atmasını bilirim” sözleriyle Simay’ı tehdit ediyor.

Nimetten Simaya sert sözler

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SİMAY SUSUYOR AMA GERİ ADIM ATMIYOR

Nimet’in sözleri karşısında sakinliğini korumaya çalışan Simay, son olarak “Benimle böyle konuşmanıza müsaade etmem. Şu an susuyorsam sırf oğlunuz için” diyerek dikkat çekiyor. İkilinin karşı karşıya geldiği sahne, yeni bölümde aile içindeki dengelerin daha da değişeceğinin sinyallerini veriyor.

Süreç Film imzalı Haysiyet, bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de ekrana gelecek.

 

 

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#Haysiyet#Kanal D#Sadık Karlıova

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