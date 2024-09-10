Nilüfer kızı Ayşe Nazlı ile Reha Muhtar'ı ziyaret etti

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Çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtlayan Nilüfer, Reha Muhtar'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi:

"Reha Bey iyi. Gayet iyi... Daha da iyi olacak. Zamana ihtiyaç var biraz. Şuanda iyi. Oturuyordu. Sohbet ettik. Biraz zaman lazım. Ne zaman taburcu olacağıyla ilgili bir şey söylemiyorlar henüz... "

Uğur Dündar geçtiğimiz günlerde "“Sevgili arkadaşım, meslektaşım Reha Muhtar’dan güzel haberler aldım. Beyin kanaması durmuş ve hayati tehlikeyi atlatmış durumda. Biraz zaman alabilir ama sağlığına kavuşacak.” açıklamasını yapmıştı.