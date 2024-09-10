×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Nilüfer kızı Ayşe Nazlı ile Reha Muhtar'ı ziyaret etti

Güncelleme Tarihi:

#Nilüfer#Ayşe Nazlı#Reha Muhtar
Nilüfer kızı Ayşe Nazlı ile Reha Muhtarı ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2024 15:58

19 Ağustos'ta evinde düşerek beyin kanaması geçiren ve hastanede tedavi altına alınan Reha Muhtar'dan iyi haber 24 Ağustos'ta gelmişti. Muhtar'ın eski hayat arkadaşı Nülifer kızı Ayşe Nazlı ile ünlü televizyoncuyu tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Haberin Devamı

Çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtlayan Nilüfer, Reha Muhtar'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi:

"Reha Bey iyi. Gayet iyi... Daha da iyi olacak. Zamana ihtiyaç var biraz. Şuanda iyi. Oturuyordu. Sohbet ettik. Biraz zaman lazım. Ne zaman taburcu olacağıyla ilgili bir şey söylemiyorlar henüz... "

Uğur Dündar geçtiğimiz günlerde "“Sevgili arkadaşım, meslektaşım Reha Muhtar’dan güzel haberler aldım. Beyin kanaması durmuş ve hayati tehlikeyi atlatmış durumda. Biraz zaman alabilir ama sağlığına kavuşacak.” açıklamasını yapmıştı.

Gözden KaçmasınKan bağları olmasa da onlar kardeşler Böyle kötülük olur muKan bağları olmasa da onlar kardeşler! 'Böyle kötülük olur mu?'Haberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nilüfer#Ayşe Nazlı#Reha Muhtar

BAKMADAN GEÇME!