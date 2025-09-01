Nilperi Şahinkaya'nın büyük acısı... 'Sensiz nasıl yaparım anne'

Haberin Devamı

Nilperi Şahinkaya, acı haberi sosyal medya üzerinden duygu yüklü bir paylaşımla duyurdu:

“Canım annemle verdiğimiz kanser mücadelesini kaybettik. Benim neşeli, içi içine sığmayan minik kelebeğim. Sensiz nasıl yapacağım, hayat nasıl anlam bulacak bilmiyorum. Sen benim her şeyimsin. Çok şükür ki senin kızın olarak geldim. Hayatta en şanslı olduğum konu hep sen oldun. Seni canımdan çok seviyorum annecim.”

Meltem Vural, bugün Levent Afet Yolal Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.