Nilgün Şimşek olayında son durum: Müge Anlı'daki Nilgün Şimşek cinayeti aydınlatıldı mı? Mustafa Şimşek'e ne oldu?

Nilgün Şimşek’in annesi ve ablası Müge Anlı ekibinden yardım istemişti.4 Nisan 2017'de esrarengiz bir şekilde kaybolan 5 çocuk annesi 37 yaşındaki Nilgün Şimşek'ten bugün de haber alınamadı.Kızlarının öldürüldüğünden şüphelenen Nilgün Şimşek'in eşini işaret etti .Nilgün Şimşek'in kaybolmasından 3 ay sonra, eşi Mustafa Şimşek tutuklandı ve 22 ay boyunca cezaevinde kaldı.

ESKİ EŞİ DE Mİ BİLİYOR?

Yakın çevresine Nilgün Hanım'ın Almanya'da öldüğünü Zonguldak'da toprağa verildiğini söyleyen Mustafa Şimşek'in ilk eşi Gülay Hanım ile yeniden barıştığı ve imam nikahı kıydığı öne sürülmüştü. Çiftin oğulları Selçuk Şimşek, annesinin doğruları söylemediğini ifade ederek bildiklerini anlatmıştı. Gülay Hanım, hakkındaki iddiaları yanıtlamak için stüdyoya geldi.

Nilgün Şimşek'in pedagog eşliğinde konuşan küçük oğlunun "Annem ve babam kavga etti, babam annemin kafasını yere vurdu, daha sonra lavaboya gitti. Annemin ağzından köpük geliyordu, hiç konuşmuyordu." sözleri ise kan dondurdu.

ÜVEY OĞLUNUN İFADESİ

Mustafa Şimşek'in ilk evliliğinden olan oğlu Selçuk Şimşek, babasının kendisine itirafta bulunduğunu ifade etti. Nilgün Şimşek ve babasının ilişkisinin annesiyle evliyken başladığını belirten Selçuk Şimşek, "Babam öldürdü ama görmedim" şeklinde konuştu. Babasının "Nilgün'ü dayanamadım, öldürdüm" diye kendisine açıklama yaptığını söyledi.

Kayıp Nilgün Şimşek ve eşi Mustafa Şimşek 10 yıldır evliydiler. Bu evlilikten iki çocuk dünyaya getirdiler. Her ikisinin de ikinci evliliğiydi.