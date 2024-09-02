Nilgün Kasapbaşoğlu bu kez ters köşe yapacak

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Usta sanatçı, meslekte 60’ıncı yılının tecrübesiyle “Bizi Birleştiren Hayat” dizisinde “Münevver Hanım’ı oynayacak. “60 yılı devirince yapacağınız işin sizi heyecanlandırması gerekiyor.” diyen Kasapbaşoğlu, “Münevver, beni heyecanlandırdı çünkü bu kez ters köşe bir rol oynuyorum.” sözleriyle dikkatleri yeni projesine çevirdi.



Ayaz’ın Sonu Güneş’in yakaladığı başarı sonrasında yeni bir günlük dizi için kolları sıvayan Kanal D, Bizi Birleştiren Hayat’ı seyircisinin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Çekimleri İstanbul’da özel bir platoda yapılan dizi, 9 Eylül Pazartesi günü ekran yolculuğuna başlayacak. İki kız kardeşin anneanneleriyle olan sırlarla dolu hikayesini ele alan Bizi Birleştiren Hayat’ın Münevver’i Kasapbaşoğlu, özel açıklamalar yaptı.

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HER KARAKTERİ OYNARIZ

Kasapbaşoğlu, Münevver’in daha önce canlandırdığı karakterlerden çok daha farklı olduğunu, bu durumun da kendisini heyecanlandırdığını söyleyerek “Çünkü bugüne kadar seyircimiz beni hep sevecen karakterlerde gördü. Şimdi ise ters köşe bir rol oynuyorum ve çok mutluyum. Biz oyuncuyuz, vücut dilimiz, sesimiz var. Biz, her türlü karakteri oynarız.” dedi.



Bizi Birleştiren Hayat’ın hikayesinin çok etkileyici olduğuna da değinen Kasapbaşoğlu, “Hem aşkın hem de sevgisizliğin olduğu, kopuk aile ilişkilerinin nelere sebebiyet verebileceğini anlatan, çok gerçek ve hayatın içinden bir hikâye. Tabii izleyicilerin beğenisi çok önemli. Ama bizim bu denli keyifli ve titiz çalışmamız seyircimize de geçecek, buna inanıyorum.” diyerek projeye olan inancını belirtti.

SABAH 6’DA KALKARIM

Nilgün Kasapbaşoğlu, sete koşarak gittiğini kaydederek “Her sabah saat 6 gibi kalkarım. Kahvemi yapar, ezberimin, sahnelerimin üzerinden bir kez daha geçerim. Sonrasında hazırlanıp sete giderim. Çekimler, çok keyifli geçiyor biz de heyecanla 9 Eylül’ü bekliyoruz.” dedi.





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GENÇ YETENEKLER USTA İSİMLER İLE AYNI KADRODA

Nilgün Kasapbaşoğlu’nun “Münevver” karakterine hayat verdiği dizide Kayra Zabcı, Münevver Hanım’ın torunu “Yasemin” rolüyle seyirci karşısına çıkacak. Dizinin oyuncu kadrosunda ise; Emir Gülsever, Şerif Bozkurt, Yeşim Ceylan, Hazal Güzel, Doğaç Gözüdeli, Zelal Barlas, İrem Korkmaz, Ferah Nesrin Yıldırım, Savaş Alp Başar, Elif Naz Sabuncu, Sibel Salihoğlu, Öznur Kula gibi isimler yer alıyor. Senaryosunu Berrin Tezcan Dağçınar’ın yazdığı dizinin yapımcılığını Royal Pictures üstlenirken; yönetmen koltuğunda ise Ayhan Özdemir oturuyor.



Bizi Birleştiren Hayat, 9 Eylül Pazartesi günü saat 11.00’de Kanal D’de başlıyor.