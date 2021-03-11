Nilgün Belgün kimdir, kaç yaşında? Nilgün Belgün, Şarkılar Bizi Söyler’de

Nilgün Belgün, Şarkılar Bizi Söyler programına katılıyor. Sevilen isim birçok dizi ve filmde rol almıştır. Çocukluğu Büyükada’da geçmiştir. 4 kez evlenen Nilgün Belgün’ün Oylum ve Merve adında iki kız çocuğu vardır.

NİLGÜN BELGÜN KİMDİR?

Nilgün Belgün, 18 Mart 1953 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Babasının adı Atilla Belgün'dür. Çocukluğu Büyükada’da geçti.

Özel Şişli Lisesi’nde okudu. İstanbul Belediye konservatuarı Şan ve Tiyatro Bölümünden mezun oldu.

1973 yılında Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda "Haneler" oyunuyla profesyonel oyuncu oldu. Daha sonra Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Levent Kırca Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul, Gencay Gürün gibi topluluklarda çalıştı.

Birçok sinema filmi ve dizi filmlerde rol aldı. 1990 yılında "Bir Başka Gece" adlı Tv. programındaki “Darbukatör Bayram” skeçinde oynadığı "Gülpembe" rolüyle kısa sürede daha büyük bir kitle tarafından tanındı.

"İşte Müzik İste Eğlence", "Gece Sefası" gibi televizyondaki eğlence Showlarında çeşitli parodilerde çeşitli tiplemeler yaptı. 1993 yılında Milliyet Gazetesi yılın en iyi Tv - Komedi Kadın Oyuncusu ödülünü aldı.

Tiyatro İstanbul'da oynadığı "Tepetaklak" oyunuyla yılın en iyi komedi kadın oyuncusu olarak 8 tane ödül aldı.

TV 8'de "Hafta İçi Hergün Nilgün Belgün" adlı sabah programını yaptı.

4 kez evlenen Nilgün Belgün’ün Oylum ve Merve adında iki kız çocuğu vardır.

Nilgün Belgün İlk evliliğini 19 yaşındayken, tiyatrocu ve komedyen Abdullah Şahin ile yaptığı evlilikten Oylum Şahin (d. 13 Şubat 1973) adında kızı var. Nilgün Belgün'ün ikinci eşi İlham Gencer'in oğlu İlhan Gencer'den Merve Gencer (d.1981) adında bir kızı var. Nilgün Belgün üçüncü evliliğini Atilla Demircioğlu ile yaptı.