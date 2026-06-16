Nilgün Belgün ile büyük aşk yaşadık

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“Nilgün (Belgün) ile çok büyük, fırtınalı bir aşk yaşadık. Hayatımdaki ikinci büyük aşk yaşadığım kişidir. Birbirimizle baş edemedik, arkadaş olduk. O, bir kız arkadaşını benimle tanıştırdı; ben de ona başka birini tanıştırdım. Birbirimizden kurtulalım diye böyle tuhaflıklarımız oldu. Aşktan kurtulmaya çalıştık. Aramızda güven kaybolmuştu, o önce eski eşine döndü. Ben ise 2-3 ay süründüm. Marmaris Festivali’nde birinci oldum ve tekrar başladık. Ama içimdeki intikam duygusuyla beraber olduğum kadını da Nilgün’ü de bırakmadım. Beni yakaladı ve ‘Oh olsun’ dedim. Nilgün bu durumu öğrenince, bağırdı, çağırdı ve gitti. Nilgün çok cadıdır.”

Sanatçı, Nilgün Belgün’ün daha sonra eşiyle iyi arkadaş olduğunu söyledi: “Ben evlenince düğün yemeğimi onun eşinin çalıştığı yerde verdim. Böyle aşkı öldürmeye çalıştık ve başardık. Sonunda yalama oldu her şey. Yıllar sonra bu anılara gülüyoruz.”