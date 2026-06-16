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Nilgün Belgün ile büyük aşk yaşadık

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#Nilgün Belgün#Attila Atasoy#İlker Koç
Nilgün Belgün ile büyük aşk yaşadık
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2026 08:31

ATTİLA Atasoy, İlker Koç’un YouTube programı ‘Bire Bir’e konuk oldu. Atasoy, geçmişteki aşklarını şu sözlerle anlattı:

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“Nilgün (Belgün) ile çok büyük, fırtınalı bir aşk yaşadık. Hayatımdaki ikinci büyük aşk yaşadığım kişidir. Birbirimizle baş edemedik, arkadaş olduk. O, bir kız arkadaşını benimle tanıştırdı; ben de ona başka birini tanıştırdım. Birbirimizden kurtulalım diye böyle tuhaflıklarımız oldu. Aşktan kurtulmaya çalıştık. Aramızda güven kaybolmuştu, o önce eski eşine döndü. Ben ise 2-3 ay süründüm. Marmaris Festivali’nde birinci oldum ve tekrar başladık. Ama içimdeki intikam duygusuyla beraber olduğum kadını da Nilgün’ü de bırakmadım. Beni yakaladı ve ‘Oh olsun’ dedim. Nilgün bu durumu öğrenince, bağırdı, çağırdı ve gitti. Nilgün çok cadıdır.”

Sanatçı, Nilgün Belgün’ün daha sonra eşiyle iyi arkadaş olduğunu söyledi: “Ben evlenince düğün yemeğimi onun eşinin çalıştığı yerde verdim. Böyle aşkı öldürmeye çalıştık ve başardık. Sonunda yalama oldu her şey. Yıllar sonra bu anılara gülüyoruz.”

 

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#Nilgün Belgün#Attila Atasoy#İlker Koç

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