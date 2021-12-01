Nilgün Belgün: Başarılıysa köşedeki simitçiyle de evlenirim

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Programda, Nilgün Belgün’den üçüncü evliliğine dair çok konuşulacak bir açıklama geldi. Daha önce üç kez evlenen boşanan usta oyuncu, son evliliğinin ihanet yüzünden bittiğini söyledi ve ihanetin detaylarını anlattı.

“Gözümün önünde oldu bütün olaylar. Arkadaş grubuyduk ve her yere birlikte gidip geliyorduk. Bu arkadaş grubundan biriyle beni aldattı ve evliliğimiz bu sebeple bitti.” dedi.

“EVLİLİK İNSAN DOĞASINA AYKIRI”

Nilgün Belgün evlilikle ilgili sözlerine de açıklık getirdi ve ilişkilerdeki ideal erkeği anlattı. “Çok gülen, çok sosyal erkekler iyi koca olmuyor. Erkek ne kadar suratsızsa o kadar dürüst oluyor ve suratsız erkekler daha iyi koca oluyor. Evliliklerimin ömrü hep beş yıl oldu. Evliliğin insan doğasına aykırı olduğunu düşünüyorum.” dedi.

“BAŞARILIYSA SİMİTÇİYLE DE EVLENİRİM”

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Erkekte başarı sevdiğini belirten usta oyuncu, “Paraya hiçbir zaman değer vermedim, paralı değil, başarılı erkek seviyorum. Başarılıysa köşedeki simitçiyle de evlenirim.” dedi.

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Nilgün Belgün, ilk evliliğini Abdullah Şahin ile yaptı, Oylum adında bir kızı oldu.