Nilgün Altınyay kimdir, neden öldü? İşte Yaşar Alptekin'in ölen eşi Nilgün Altınyay hakkında bilgiler

Modacı kimliğiyle tanınan Nilgün Altınyay, 1956 tarihinde dünyaya geldi. O dönem kendisinden 8 yaş küçük Yaşar Alptekin ile evlenmesi eleştirilen Nilgün Altınyay, verdiği bir röportajda “Yaş farkı çok önemli değil, evlilikte önemli olan aşktır” açıklamasında bulunmuştu.

Yaşar Alptekin’den önce müteahhit Yavuz Altınyay’la ile evlenen Nilgün Altınyay, 16 yıl evli kaldıktan sonra boşanma kararı almıştı.

1991 yılında Yaşar Alptekin ile nikah masasına oturan Nilgün Altınyay’ın ikinci evliliği ise 4 yıl sürdü. 4 yıl evli kalan ikilinin Ayris Alptekin isminde bir kızı var. İlk eşinin soyadını taşımayı sürdüren Nilgün Altınyay, boşanma nedenini “Eşim çalışmama karşıydı ama ben kararlıydım. Boşandık.” Sözleriyle dile getirmişti. Nilgün Altınyay, 22 yıl sonra Yaşar Alptekin ile yeniden evlendi.

Nilgün Altınyay'ın kanserle mücadele ettiğini açıklayan Alptekin, eşinin vefatını şu sözlerle duyurmuştu: "Gönlümün sultanı. Çocuklarımın anası, hayat arkadaşımı, sevdiğimi, en sevdiğime, gerçek sahibine yolladık"

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