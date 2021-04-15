Nihat İlhan'ın hayatı Bir Zamanlar Kıbrıs ile tekrar gündemde - Binbaşı Nihat İlhan kimdir?

7 Haziran 1924 yılında Elazığ'da dünyaya geldi. 1951 yılında Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 1951-52 yıllarında Gülhane Askeri Tıp Akademisinde tabip Stajyer Teğmen olarak staj yaptı. 1952 yılında tabip Üsteğmenliğe yükseldi. 20 Mart 1963 yılında Binbaşı rütbesinde iken 650 kişilik Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı’na baştabip olarak atandı. Kıbrıs tarihine “Kanlı Noel” olarak geçen 20 Aralık 1963’te Rum saldırıları başlamıştı. 24 Aralık 1963 gecesi Rum Örgüt EOKA tarafından Türk subaylarının evlerine saldırılmış ve Binbaşı Nihat İlhan’ın eşi Mürüvvet ve 3 oğlu Murat, Kutsi ve kundaktaki Hakan saklandıkları banyoda kurşunlanarak şehit edildi.

İlhan, olay sonrası Elazığ Askeri Hastanesi’ne tayinini isteyerek 1964 yılında Elazığ’da göreve başladı. 1966’da yarbay, 1968’de albaylığa terfi etti. 1964’ten 1977 yılına kadar Elazığ Askeri Hastanesi’nde 14 yıl süreyle genel cerrah ve ortopedistlik, 9 yıl süreyle de baştabiplik yaptı. 1977 yılında tabip tuğgeneralliğe terfi eden İlhan 1982 Ağustos’ta emekli oldu. Emekli olduktan sonra 1984-1989 yılları arasında Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nda beş yıl süreyle genel müdürlük yaptı.

Nihat İlhan'ın Ailesinin Katledilişi

Eşi Mürüvet Hanım, çocukları 6 yaşındaki Murat, 4 yaşındaki Kutsi ve daha 6 aylık Hakan, Rum çeteler tarafından katledildi. Annelerinin kucağında sığındıkları küvetin içinde acımasız kurşunların hedefi oldular... O sırada İlhan ailesine misafirliğe gelen Feride Hanım da saldırıda yaşamını yitirdi.

11 Kıbrıslı Türk'ün yaşamını yitirdiği saldırılar, daha sonra Kumsal saldırısı olarak tarihe geçti.

İlhan ailesinin 4 ferdinin küvette cansız yatan hallerinin fotoğrafı ise Rum zalimliğinin en dehşet verici kanıtı olarak belleklere kazındı.

Mürüvet Hanım ve 3 çocuğu Elazığ’a götürülerek toprağa verildi. Binbaşı Nihat İlhan ise bahçesine diktiği çam ağaçlarında çocuklarının kokusunu aradı: Murat, Kutsi ve Hakan...

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