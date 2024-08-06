Nihat Doğan: İyi bir babayım ama iyi eş olamadım

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Eşinden yeni boşanan Doğan, bekarlık hakkında şunları söyledi: “Bekarlık zor gidiyor. Evlattan ayrı kaldık. Ama haftada 1 gün benimle kalıyor. İyi bir babayım ama iyi bir eş olamadım. Yükümlülüğü üstüme alıyorum. Oğlumu da güzel yaşatmak istiyorum” dedi.

(Sayit DURMAZ)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Baba-kız aynı filmde

ÜNLÜ oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan, kızı Zeynep Alkan’la ilk kez aynı projede yer alıyor.

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Baba-kız, “Son Bilet” adlı film için birlikte kamera karşısına geçti. Yapımcılığını Altayaz Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Gökhan Arı’nın oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Halil İbrahim Ceyhan ve Altan Erkekli de yer alıyor. Ailesi öldürülen bir adamın intikam mücadelesini konu alan “Son Bilet”in sonbaharda vizyona girmesi planlanıyor.

Şenlikli oyun

Mehmet Çepiç, Ece Müderrisoğlu ve Serkan Atar, “Kahvede Şenlik Var” oyunuyla seyirci karşısına çıkıyor.

MÇ Sanat Organizasyon’un sahneye taşıdığı, Sabahattin Kudret Aksal imzalı eser, 19 Ağustos’ta Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnelenecek. Kubilay Zerener’in yönettiği oyun, turnesine Amasya, Çorum, Tokat, Ankara ve Samsun ile devam edecek.

Dağda bir başına

Derya Uluğ yeni şarkısı “Yabani” için verdiği pozları Instagram sayfasında paylaştı.

Ünlü şarkıcı, VPN üzerinden bağlandığı platformdaki paylaşımına şu notu düştü: “Tüm VPN’li dostlara. Gerçekten yabani gibi dağda bir başımıza kalmış hissiyatıyla paylaşıyorum.”