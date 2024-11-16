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Nihal Candan: Adliyede staj yapıyorum

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#Nihal Candan#Armağan Çağlayan#Hukuk Fakültesi
Nihal Candan: Adliyede staj yapıyorum
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2024 07:40

NİHAL Candan, Armağan Çağlayan’ın YouTube programına konuk oldu.

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Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla yaklaşık 5 ay cezaevinde kalan ve anoreksiya nedeniyle 37 kiloya kadar düşmesi sonucu tahliye edilen sosyal medya fenomeni çarpıcı açıklamalar yaptı.

Hukuk Fakültesi’nde okuyan Candan avukat olmak istediğini dile getirdi: “Şu anda Çağlayan Adliyesi’nde staj yapıyorum. Avukat olmak istiyorum. Davam da devam ediyor, 2-3 yıl sürebilir.”

Candan, cezaevinde yaşadığı sağlık problemlerinden de bahsetti:

“Halüsinasyon görmeye başladığımda çok iyiydi, orası biraz katlanılabilirdi. O yüzden aç kalmayı biraz uzun tutmuş olabilirim. Çünkü beden aç kalınca halüsinasyon görmeye başlıyor ve nerede olduğunuzu çok fark etmiyorsunuz. O mod da benim için çok iyiydi.”

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#Nihal Candan#Armağan Çağlayan#Hukuk Fakültesi

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