Ulu orta yaşadığı yasak aşk çoktan tarihe karıştı... Karnı burnunda ortaya çıktı... Küçük sevgilisine bir çocuk daha verecek!

2000'lerin başına bir dönelim... O zamanlar daha 20'li yaşlarında olmasına rağmen adı öyle skandallarla anıldı ki her gün magazin basınının manşetlerini süsler olmuştu. Önce o dönemdeki nişanlısı, onu çocuklarının dadısıyla aldattı. Belli ki evliliğe olan inancı sarsılmıştı. Çünkü sonrasında dört çocuklu evli sevgilisiyle yasak aşkını kelimenin tam anlamıyla ulu orta yaşadı.

Günün birinde evlendi ve bir çocuk sahibi oldu... Ama o evliliği de yürümedi. Boşandıktan sonra aradığı aşkı, huzuru ve mutluluğu genç sevgilisinin kollarında buldu. Onunla ilişkisinden bir çocuk sahibi oldu.

Belli ki gerçekten hayatından çok memnun... Çünkü önceki gece katıldığı bir etkinlikte kırmızı halıya karnındaki büyük sürprizle çıktı...

Genç sevgilisiyle birlikte bir bebek daha beklediğini ilk kez bu şekilde gözler önüne serdi.

GECENİN SÜRPRİZİ KARNINDAKİ BEBEK OLDU
Bu renkli hayatın kahramanı, İngiliz oyuncu Sienna Miller...

43 yaşındaki Miller, Londra'daki Royal Albert Hall'da düzenlenen 2025 Moda Ödülleri gecesinin konuğu oldu... İşte orada da kelimenin tam anlamıyla görenleri şaşkınlıktan şaşkınlığa sürükledi.

Sienna Miller, 28 yaşındaki sevgilisi Oli Green ile bir bebek daha beklediğini ilk kez bu şekilde duyurmuş oldu.

Bu arada çiftin 2023 doğumlu bir kızı olduğunu da hatırlatalım.

Sienna Miller ile genç sevgilisi Oli Green, ödül gecesinin kırmızı halısında da objektiflere mutluluk içinde birlikte poz verdi.

43 yaşındaki Sienna Miller ile 28 yaşındaki sevgilisi Oli Green, kırmızı halıda mutluluk tablosu sergiledi.

DONDURULMUŞ YUMURTALARI SAĞ OLSUN!
Bir dönem aşk hayatıyla magazin basınının manşetlerinden düşmeyen Sienna Miller, 40'lı yaşlarında ardı ardına anne olmasını ise kısa süre önce dondurduğu yumurtalarına borçlu. Bunu da verdiği röportajlarda açıkladı zaten.

Miller, söylediğine göre Tom Sturridge ile evliliği sırasında sürekli olarak "ikinci çocuk baskısı" gördü. O da o anda doğurmaSa bile "doğa kadınlara zalim davranıyor" diyerek yumurtalarını dondurdu.

Bu sayede de Oli Green ile ilişkisinden önce bir kız bebek doğurdu, şimdi de ikincisini kucağına almaya hazırlanıyor.

ALDATILMASI OLAY OLMUŞTU
Miller, kariyerinin ilk döneminde Jude Law ile nişanlanmıştı. Ama Law, Miller'ı, Sadie Frost ile ilişkisinden dünyaya gelen çocuklarının dadısıyla aldatınca ilişki bitti.

Nişan bozuldu ve Law kamuoyunun karşısında, aldattığı Miller'dan özür diledi. Ama bu olay Sienna Miller için çok büyük bir sarsıntı oldu.

Çift, aradan geçen zaman içinde tekrar bir araya geldi ve aşklarına ikinci bir şans verdi. Ama ilişkileri yine yolunda gitmedi. Sonunda ikisi kesin olarak ayrıldı ve farklı yollarda yürümeye başladılar.

EVLİ VE DÖRT ÇOCUKLU SEVGİLİYLE YASAK AŞK YAŞADI
Ardından Sienna Miller, bir yandan kariyerinde yükselirken diğer yandan da özel hayatıyla hiç gündemden düşmedi. Çünkü evli ve dört çocuklu Balthazar Getty ile yasak bir ilişki yaşamaya başladı.

Bu ilişki de basının manşetlerinden inmedi. Getty'nin bir ailesi olmasına rağmen yine de çift birbirlerinden uzun süre kopamadı. Hatta dünyanın en gözde tatil beldelerinde samimi şekilde kameralara yakalandılar. Fakat bu inişli- çıkışlı ilişki de uzun sürmedi ve Miller ile Getty ayrıldı.

Balthazar Getty, Sienna Miller ile olaylı ilişkisi bittikten sonra yaptığı açıklamayla da gündeme gelmişti. Getty, Miller ile ile yaşadığı yasak ilişkinin, karısı Rosetta ile evliliğini daha da güçlendirdiğini söylemişti 2016'da verdiği bir röportajda.

Balthazar Getty ile karısı Rosetta, iş insanının Sienna Miller ile birlikteliği yüzünden iki yıl ayrı kaldılar. Fakat sonra tekrar bir araya geldiler. Getty, karısıyla barıştıktan sonra Miller ile yaşadığı ilişkiyi "sanki başka bir hayata ait" diyerek tanımlamıştı.

Sienna Miller, meslektaşı Tom Sturridge ile bir evlilik yaptı. Bu evlilikten 2012 yılında Marlowe adında bir kız çocuk sahibi oldu. Fakat eski çiftin evliliği çok uzun sürmedi.

Miller'ın eski kocasından dünyaya gelen kızı neredeyse kendi boyuna yaklaştı. 

İngiliz oyuncu, dondurduğu yumurtaları sayesinde Oli Green ile birlikteliğinden bir çocuk daha dünyaya getirecek.

