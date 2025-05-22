Büyük aşk canlı yayında başlamıştı... Ne ihanet iddiaları esti geçti, evlilik 21 yıldır yerinden oynamadı... Boşanmak onların kitabında yazmıyor!

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Gelin, nikahın kıyılacağı o gösterişli ve tarihi salona girdiğinde bütün konuklar nefeslerini tuttu... Çünkü genç kadının üzerindeki fildişi rengi gelinlik, öyle bir anda bakılıp geçilecek türden değildi.

Her bir detayı ince ince işlenmişti, üstelik de gelin onu "benim" diyen top modellere taş çıkartacak kadar kusursuz taşıyordu üzerinde.

O düğün geldi geçti, ama hiç unutulmadı. O gün evlenen çift de iki güzel kız çocuğuyla ailelerini genişletti. Bu arada gelinle ilgili nice ihanet iddiaları ortaya atıldı, eski defterlerinden nice dudak uçuklatan söylentiler çıkarıldı.

Ama milyonların gözü önünde yapılan o evlilik hala yerli yerinde.

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BÜYÜK GÜNÜN 21'NCİ YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLUYORLAR

22 Mayıs 2004'te evlenen ve bugün de kurdukları yuvanın 21'nci yılını kutlayan bu ünlü çift, İspanya Kralı Felipe ile eski bir gazeteci olan karısı Kraliçe Letizia.

Önceki yıl ve geçen yıl Letizia'nın eski sevgilisi Jaime del Burgo'nun "Letizia evlendikten sonra da benimle görüşüyordu" iddiaları bile bu evliliği yıkamadı.

Aslına bakılırsa Letizia ile Felipe'nin her ne olursa olsun bulundukları konum gereği boşanmaları da imkansıza yakın.

Bu yüzden de bütün bu söylentiler sanki hiç olmamış gibi yollarına devam etti çift. Bugün de yuvalarını ayakta tutuyorlar.

EN PAHALI KRALİYET GELİNLİĞİ

Eski bir muhabir ve TV spikeri olan Letizia Ortiz Rocasolano ya da şimdiki unvanıyla Kraliçe Letizia, 21 yıl önceki düğünün en çok dikkat çeken kişisiydi. Bütün düğünlerde olduğu gibi...

Bunun nedeni de giydiği gelinlikti...

O sırada Asturias Prensi unvanı taşıyan Veliaht Prens Felipe'nin kolunda Madrid'deki Almudena Ketadrali'nde etrafına gülümseyen Letizia'nın gelinliği o güne kadar görülmüş türden değildi.

Artık hayatta olmayan İspanyol modacı Manhuel Pertegaz'ın tasarladığı gelinliğin değeri tam 6 milyon sterlin. Bu özelliğiyle de modern çağların en pahalı kraliyet gelinliği olarak biliniyor

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Yüksek yakasıyla dikkat çeken gelinliğin uzun kuyruğu ise Asturias Prensi'nin armasına ithaf edilen motiflerle süslenmişti.

Letizia, kendisine o dönem tahtta oturan Kral Juan Carlos ile Kraliçe Sofia tarafından hediye edilen elmas küpelerle tamamladı görünümünü. Saçları ise başının arkasında ve duvağının altında zarifçe toplanmıştı.

İSTENMEYEN GELİNDİ... BUGÜN KRALİÇE OLDU

Kral Juan Carlos ile Kraliçe Sofia, düğün için gelinlerine böyle değerli bir hediye verdiler ama aslına bakılırsa başlarda Letizia'yı gelin olarak hiç istememişlerdi.

Bunun nedeni de beliydi.

Letizia "mavi kanlı" bir aileye uygun bir gelin değildi... Öncelikle soylu bir aileden gelmiyordu... Daha da ötesinde daha önce bir evlilik yapmıştı.

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Ama Felipe, Letizia'ya öylesine aşıktı ki eğer ailesi Letizia'yı kabul etmezse tasını tarağını toplayıp taht üzerindeki hakkından vazgeçeceğini söyledi. Bu resti sonucunda da Letizia Ortiz Rocasolano ile evlenmeyi başardı.

Aradan geçen zaman içinde çiftin iki tane kızı oldu. Şu anda 19 yaşında olan ve İspanya Deniz Kuvvetleri'nde askerlik yapan büyük kızları Veliaht Prenses Leonor ve ondan bir yaş küçük Sofia.

ESKİ SEVGİLİSİ VE ESKİ ENİŞTESİYDİ...DUDAK UÇUKLATAN İDDİALARDA BULUNDU

Dışarıdan bakıldığında ailenin hayatı yolunda gibi görünüyor.

Ama bu durum, önceki yıl Letizia'nın eski sevgilisi ve eski eniştesi Jaime Del Burgo'nun "Letizia evliyken de benimle görüşüyordu" iddiasından sonra değişir gibi oldu.

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Gazeteci ve yazar Jaime Penafiel'ın kaleme aldığı "Letizia ve Ben" adlı kitaba konuşan Del Burgo, Letizia'nın büyük kızına hamileyken bile kendisiyle görüşmeyi sürdürdüğünü iddia etti.

Elbette Penafiel'in kitabıyla birlikte Letizia'nın geçmişine ait sayfalar da karıştırılmaya başladı. Onun geçmişiyle ilgili dudak uçuklatan iddialar ortaya dolaştı uzun süre.

Bütün bunların kaynağı olan kişi de Jaime del Burgo'ydu yani Letizia'nın eski sevgilisi!





ESKİ SEVGİLİSİYDİ ENİŞTESİ OLDU

Letizia'nın kardeşi Telma'nın eski eşi Jaime del Burgo'nun iddialarından biri karısıyla evlenmeden önce Letizia ile ilişki yaşadığı.

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Anlattığına göre daha sonra Letizia ile değil Telma ile evlendi iş insanı Jaime. Çünkü o sırada Letizia Prens Felipe ile tanışmıştı.

Onun ileri sürdüğüne göre Letizia iş insanı Jaime del Burgo'dan bir bebek sahibi olmak istedi. Bunun için de ABD'den bir taşıyıcı anne bulmayı önerdi. Böylece kendi biyolojik çocuklarına da sahip olabileceklerdi.

Bu arada yazar Penafiel'in kitabının sayfalarında ileri sürdüğüne göre eski Kral Juan Carlos, Letizia'yı hiçbir zaman gelini olarak benimsemedi. Hatta evlendikten sonra bile oğluna ondan boşanmasını önerdi.

Ama kitapta yer alan iddialar sadece bunlarla sınırlı değil. Panafiel'in ileri sürdüğüne göre Letizia, Felipe'den önce evli olduğu ilk kocasını da bir stajyerle aldattı.

Şimdi skandallarıyla ve olaylarıyla bilinen İngiliz kraliyet ailesinin üyelerini bile geride bırakan bu kitabın iddialarına bir bakalım.

İLK KOCASIYLA 16 YAŞINDA TANIŞTI... BİR YIL SONRA İHANET ETTİ

Bunlardan birine göre bir zamanlar sevilen ve ünlü bir haber spikeri olan Letizia ilk evliliğini lisedeki İngilizce öğretmeni Alonso Guerrero Perez ile yaptı. Tanıştıklarında Letizia 16 yaşındaydı. Perez ise ondan 9 yaş büyüktü.

Çift, 10 yıllık bir ilişkinin ardından 1998'de evlendi. Ama evlilikleri bir yıl sürdü. Ertesi yıl boşandılar. Bunun nedeni de kitaptaki iddialara göre Letizia'nın ihanetiydi.

Panafiel'in kitabına göre Letizia, çalıştığı TV istasyonundaki stajyerlerden biriyle yasak ilişki yaşadı. Efe adlı bu stajyerle ilişkisi Letizia'nın evliliğinin de sonunu getirdi.

Bu arada Panafiel, Letizia'nın o sırada sadece Efe adlı stajyerle değil aynı zamanda yine aynı TV kanalında çalışan başka biriyle de ilişki yaşadığını ileri sürdü.

YAYIN YAPTIĞI YEMEKTE FELİPE İLE TANIŞTI

2002 yılı geldiğinde o sırada Asturias Prensi olan Felipe bir yemekte Letizia ile tanıştı. Letizia, TV kanalının görevlisi olarak Felipe'nin de bulunduğu yemekte yayın yapıyordu.

Aslında o sırada Jaime del Burgo ile de flört ediyordu Letizia. Ama belli ki Felipe'nin ilgisine de kayıtsız kalmadı.

Oysa Jaime ile ilişkileri ciddiydi. Hatta o sırada genç bir adam olan Jaime, cebinde nişan yüzüğü bile taşıyordu.

Letizia başlarda Felipe ile flört edip etmeme konusunda bir süre kararsız kaldı ileri sürülenlere göre. O sırada bir arkadaşına "Felipe çok yakışıklı ama ben kıvırcık saçlı adamları sevmiyorum" dediği de kitapta yer alan iddialardan.





PRENS İÇİN ONU BIRAKTI, AMA DÜĞÜNE ESKİ SEVGİLİSİNİ DE ÇAĞIRDI

Bu arada Letizia'nın flört ettiği Jaime onunla evlenme konusunda kararlıydı. Ama bir gece buluştuklarında Letizia ona mesleğini bırakmasını gerektiren biriyle tanıştığını söyledi.



Sonra da Jaime ile Letizia sadece arkadaş olmaya karar verdiler. Ama Letizia, Jaime'ye "Felipe ile sevgili olduğumuzu kimseye söyleme" diye tembih etti.

Jaime del Burgo'nun ileri sürdüğüne göre Letizia, Felipe ile evlenmeden bir gece önce onunla bir restoranda buluştu. Elini tuttu ve "Neden bana evlenme teklif etmedin? Lütfen beni bırakma" dedi. Ertesi gün Jaime eski sevgilisi Letizia ile Felipe'nin düğününde konuklar arasında yer aldı.

Bütün bu söylentiler geldi geçti... Kral Felipe ile Kraliçe Letizia'nın evlerinin kapalı kapıları ardında ne yaşadıkları bilinmiyor. Ama evlilikleri en azından dışarıdan göründüğü kadarıyla sağlam bir şekilde yürüyor.

Felipe ile Letizia, iki kızları Leonor ve Sofia ile mutlu aile tablosu sergiliyor. Babası Juan Carlos, Felipe'nin evliliğinin 10'uncu yıl dönümünde, 19 Haziran 2014'te tahtı bıraktı. O tarihten bu yana da Felipe kral, Letizia kraliçe unvanını taşıyor.