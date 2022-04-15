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NFT projesine ortak oldu

#41. İstanbul Film Festivali#Engin Altan Düzyatan#Birand Tunca
NFT projesine ortak oldu

41. İstanbul Film Festivali, “Blockchain’den Sinemaya” başlıklı bir panele ev sahipliği yaptı.

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Sinema ve dizi projelerine NFT’ler ile fon desteği sağlamayı hedefleyen Wideangle platformunun düzenlediği etkinlik, Soho House’da gerçekleşti. Moderatörlüğünü Bülent İpek’in üstlendiği panele Wideangle’ın kurucu ortakları Engin Altan Düzyatan, Umut Tanyolu ve Birand Tunca katıldı. Engin Altan Düzyatan, projeye nasıl dahil olduğunu şöyle anlattı: “Dünyayı değiştirebilecek yeni bir jenerasyonla NFT dünyasına dahil olmak için, bu proje bana geldiğinde ‘Elimden gelen desteği sunayım’ dedim. Bir süredir yapımcılıkla da ilgileniyorum. Wideangle yapısının şeffaf olması ilgimi çekti. Bunu bir yapımcılık sistemi olmaktan topluluk sistemi olmaya dönüştürmek çok daha ilgi çekici.”

NFT projesine ortak oldu

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#41. İstanbul Film Festivali#Engin Altan Düzyatan#Birand Tunca

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