NFT projesine ortak oldu

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Sinema ve dizi projelerine NFT’ler ile fon desteği sağlamayı hedefleyen Wideangle platformunun düzenlediği etkinlik, Soho House’da gerçekleşti. Moderatörlüğünü Bülent İpek’in üstlendiği panele Wideangle’ın kurucu ortakları Engin Altan Düzyatan, Umut Tanyolu ve Birand Tunca katıldı. Engin Altan Düzyatan, projeye nasıl dahil olduğunu şöyle anlattı: “Dünyayı değiştirebilecek yeni bir jenerasyonla NFT dünyasına dahil olmak için, bu proje bana geldiğinde ‘Elimden gelen desteği sunayım’ dedim. Bir süredir yapımcılıkla da ilgileniyorum. Wideangle yapısının şeffaf olması ilgimi çekti. Bunu bir yapımcılık sistemi olmaktan topluluk sistemi olmaya dönüştürmek çok daha ilgi çekici.”