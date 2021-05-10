Nezen Germiyen cinayetinde son gelişmeler: Lütfiye Gündüz ve Nezen Germiyen'in bağlantısı nedir?

Yıllar önce işlenmen ancak failiz bulunamayan Nezen Germiyen cinayeti, Lütfiye Gündüz'ün ailesinin Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurmasıyla yeniden günden oldu Nezen Germiyen cinayeti ve Lütfiye Gündüz'ün kaybında son gelişmeler, Müge Anlı ile Tatlı Sert programını takip edenler tarafından araştırılıyor. Nezen Germiyen cinayeti ve Lütfiye Gündüz'ün kaybında yıllar sonra şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. Her iki kadının da çevresin de aynı insanların olması " Nezen Germiyen ve Lüftiye Gündüz’ü aynı kişi mi öldürdü?" sorularına neden olurken; görgü tanıklarının ifadeleri şüpheleri artırdı. İşte Nezen Germiyen cinayeti ve Lütfiye Gündüz'ün kaybına dair detaylar...

LÜTFİYE GÜNDÜZ OLAYI

Nevşehir’de 2013 yılında kaybolan 4 çocuk annesi Lutfiye Gündüz’ün kaybı ve 8 yıl önce cesedine ulaşılan Nezen Germiyen cinayeti Müge Anlı’da işleniyor. Kaybolduğunda 40 yaşında olan talihsiz kadınla ilgili şaşırtan iddialar ortaya atıldı. 8 yıl önce esrarengiz şekilde kaybolan Lütfiye Gündüz, son olarak boşandığı eşi Duran Özdemir ve sevgilisi olduğu öne sürülen 28 yaşındaki Nurullah Koçyiğit ile görüştü.

LÜTFİYE GÜNDÜZ VE NEZEN GERMİYEN ARASINDAKİ BAĞLANTI NE?

Ayrıca 2013 yılında öldürülen Nezen Germiyen (13) cinayetiyle, 8 yıl önce şüpheli bir şekilde kaybolan 4 çocuk annesi Lütfiye Gündüz’ün şüpheli kaybı arasındaki bağlantı araştırılıyor. İki kadınla ilgili korkunç bir iddia ortaya atıldı.

Müge Anlı ve ekibi iki konuda da Ahmet Taşlın’ın adının geçtiğini çözdü. Görgü tanıklarından Müberya Hanım, Duran Özdemir’in olay günü evlerine geldiğini eşi Şefki ile birlikte dışarı çıktıklarını daha sonra ayakkabıları çamur içinde geldiklerini öne sürdü. Lütfiye Gündüz’ün boşandığı eşi Duran Özdemir tarafından öldürüldüğünü iddia eden kadın bugüne kadar korktuğu için sustuğunu söyledi.

LÜTFİYE GÜNDÜZ ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Lütfiye Gündüz’ün mavi bir varil içerisinde Kızılrmak’a atıldığı öne süren Nevzat Hamurcu canlı yayındaydı. Hamurcu, bu bilgiyi Duran Özdemir’in verdiğini ama kendisinin ciddiye almadığını söyledi. Lütfiye Gündüz’ün üzerinden para kazandığı iddia edilen boşandığı eşi Duran Özdemir ve sevgilisi olduğu öne sürülen Nurullah, korkunç iddiayı reddetti.

NEZEN GERMİYEN NASIL ÖLDÜ?

Nevşehir'de Balcın köyü yakınlarındaki boş bir arazide bir genç kız cesedi bulunmuştu. Bu kızın 14 yaşındaki Nezen Germiyen olduğu ortaya çıkmıştı. Nar beldesinde bulunan evlerinden 1 Aralık 2012 tarihinde sabah saatlerinde okula gitmek için ayrılan ve 15 Mayıs 2013 tarihinde Nevşehir'in Balcın köyü yakınlarındaki bir dere yatağında cesedi bulunan Nezen Germiyen'in İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilen cenazesi toprağa verildi.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?