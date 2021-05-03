Nezen Germiyen cinayetinde son durum: Nezen Germiyen kimdir, nereli, nasıl öldürüldü?

Nevşehir'de Balcın köyü yakınlarındaki boş bir arazide bir genç kız cesedi bulunmuştu. Bu kızın 14 yaşındaki Nezen Germiyen olduğu ortaya çıkmıştı. 2012 yılında evinden ayrılan ve 6 ay sonra cansız bedenine ulaşılan 13 yaşındaki Nezen Germiyen cinayetinin kayıp Lütfiye Gündüz dosyası ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Çarpıcı iddiayı, kayıp kadının sevgilisi olduğu iddia edilen 27 yaşındaki Nurullah Koçyiğit'in kız kardeşi Büşra Koçyiğit dile getirdi. İki konuda da Ahmet Taşkın'ın isminin geçmesi dikkat çekti.

Günlerdir işlenen konuda bugün flaş bir gelişmeler yaşandı. Nurullah Koçyiğit'in kardeşi Büşra, kendisini Ahmet Taşkın'ın, "Nezen'i öldürdüğüm gibi seni de öldürürüm" diye tehdit ettiğini söyledi. Ahmet Taşkın'ın, Lütfiye Gündüz ile kaybolduğu gün görüşme yaptığı ortaya çıkmıştı.

Görgü tanığı Nezen Germiyen'in öz annesi ve üvey babasından şiddet gördüğünü söyledi.

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