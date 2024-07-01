Nez kendini savundu: Ben boşanmış bir adamla tanıştım, aksini ispat edemezsiniz!

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Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Rüştü Onur Atilla, eski eşi Sinem Ayyıldız ile 10 Haziran 2024 tarihinde anlaşmalı boşanma ile yollarını ayırmıştı.

Boşanma tarihinden 20 gün sonra Rüştü Onur Atilla'dan yeni aşk paylaşımı geldi. Oyuncu, Şarkıcı Nez ile sarmaş dolaş fotoğraflarını "İyi ki" mesajıyla sosyal medya hesabından paylaştı.

'İÇİM ÇOK RAHAT'

Sürpriz aşkın ortaya çıkmasının ardından yuva yıkmakla suçlanan Nez, sosyal medya hesabında yayınladığı video ile iddialara yanıt verdi.

"Evet çok kısa bir süre önce bir ilişkiye başladım. Doğrudur.Ve ben ilişkime başladığımda şöyle söyleyeyim boşanmış bir adamla tanıştım. Sizi mutlu edemeyeceğim bu konuda aksini hiçbir şekilde kanıtlayamazsınız çünkü böyle bir şey yok. Biz birkaç yıldır sadece sosyal medya üzerinden arkadaşken, bir kez olsun görüşmüşlüğümüz olmadığı için de içim çok rahat. Hayatta bazı şeylerin zamanlaması yoktur. "

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RÜŞTÜ ONUR ATİLLA: EVLİLİKLER BAŞLAR, BİTER...

Rüştü Onur Atilla da hafta sonu sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak " Ne iki çocuğumuzun kıymetli annesi ne de kariyerlerini yıllarca döktükleri alın teriyle, yoğun emekle bir yere getirebilmiş ben ve kız arkadaşım bu hak ediyor" dedi.



