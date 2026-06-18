Nez: Hemcinslerime kötü laf etmem

Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2026 08:35
Nez önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Şarkıcı, “Estetik doktoruna gittim. ‘Senin ihtiyacın yok’ diyerek gönderdi. Botoks yaptırdım. Estetik yaptırmadım” dedi.
Nez yeni projeleri hakkında ise şunları söyledi: “Önümüzdeki ay ‘Oysa Şarkım Hiç Susmadı’ adllı kitabım çıkacak.”
Nez, Manifest grubu hakkında da konuştu: “Çok güzel dans ediyorlar. Gençleri desteklemek lazım. Hadise’nin dansını da beğeniyorum. Hemcinslerime kötü laf etmem.”
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