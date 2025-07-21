Nevra Serezli'den Demet Özdemir'e övgü: Bu kızı takdir etmek lazım

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Kanal D’nin sevilen dizisi “Eşref Rüya” dizisinde Nisan karakterini canlandıran Demet Özdemir’i oyunculuk serüveninin başından beri takip ettiğini belirten sanatçı “Bu kızı takdir etmek gerekir” diye konuştu.

Demet Özdemir’in yeteneğine ve kariyerindeki gelişime dikkat çeken Serezli, şunları söyledi: “Demet Özdemir’i çok beğeniyorum. Rol aldığı yaz dizilerinden sonra kendi güzelliğini düşünmeden oyuncu gücünün daha önemli olduğunun farkına vardı. Bu çok önemli. Yoksa her dakika hangi tarafım güzel, burnumun kalkıklığı iyi mi diye düşünüldüğü anda oyun yok olur. Demet danstan da geliyor, çok mücadele etti. Severim o tarz insanı. Son projesinde çok iyi oynuyor gerçekten. Bu kızı takdir etmek gerek.”