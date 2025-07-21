×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Nevra Serezli'den Demet Özdemir'e övgü: Bu kızı takdir etmek lazım

Güncelleme Tarihi:

#Nevra Serezli#Demet Özdemir#Eşref Rüya
Nevra Serezliden Demet Özdemire övgü: Bu kızı takdir etmek lazım
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2025 08:58

Usta oyuncu Nevra Serezli “Biz Bize” adlı programda genç meslektaşı Demet Özdemir’e övgüler yağdırdı.

Haberin Devamı

Kanal D’nin sevilen dizisi “Eşref Rüya” dizisinde Nisan karakterini canlandıran Demet Özdemir’i oyunculuk serüveninin başından beri takip ettiğini belirten sanatçı “Bu kızı takdir etmek gerekir” diye konuştu.

Nevra Serezliden Demet Özdemire övgü: Bu kızı takdir etmek lazım

Demet Özdemir’in yeteneğine ve kariyerindeki gelişime dikkat çeken Serezli, şunları söyledi: “Demet Özdemir’i çok beğeniyorum. Rol aldığı yaz dizilerinden sonra kendi güzelliğini düşünmeden oyuncu gücünün daha önemli olduğunun farkına vardı. Bu çok önemli. Yoksa her dakika hangi tarafım güzel, burnumun kalkıklığı iyi mi diye düşünüldüğü anda oyun yok olur. Demet danstan da geliyor, çok mücadele etti. Severim o tarz insanı. Son projesinde çok iyi oynuyor gerçekten. Bu kızı takdir etmek gerek.”

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nevra Serezli#Demet Özdemir#Eşref Rüya

BAKMADAN GEÇME!