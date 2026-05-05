Nesrin Cavadzade, nikah sonrası “Daha 17”nin setine koştu!

“BENİM İÇİN DE ÇOK DEĞİŞİK BİR GÜN”

20 yıllık kariyerinde ilk kez evlendikten hemen sonra sete çıktığını söyleyen Cavadzade, duygularının hâlâ çok taze olduğunu dile getirdi. Ünlü oyuncu, “Set saatimi biraz erteletmek zorunda kaldım. Her şey çok yeni olduğu için tam sindiremeden tekrar çalışma ortamıma döndüm. Muhtemelen jeton daha sonra düşecek” sözleriyle yaşadığı duyguları anlattı.

“AŞK OLMADAN HİÇBİR ŞEY YÜRÜMÜYOR”

İşine duyduğu tutkuyu vurgulayan Nesrin Cavadzade, oyunculukta duygunun önemine dikkat çekti: Aşk olmadan hiçbir şey sürmüyor ve seyirciye de geçmiyor. Bizim kurduğumuz bağ, mesleğimize duyduğumuz aşkla çok ilgili.

“ÇOK GÜZEL BİR SENARYO”

Daha 17’de Şebnem karakterine hayat verecek olan güzel oyuncu, projeyi bir “aile hikâyesi” olarak tanımladı. Dizinin, bir ailenin çözülme sürecini ve ortaya çıkan sırları konu aldığını belirten Cavadzade, senaryoya duyduğu güveni şu sözlerle ifade etti: Çok güzel bir senaryo. Uzun ömürlü olacağına inanıyoruz.

“GENÇ EKİP BANA ÇOK İYİ GELDİ”

Set ortamından da bahseden Cavadzade, genç oyuncularla kurduğu bağın kendisini mutlu ettiğini söyledi. Bodrum’da, enerjisi yüksek bir ekiple çalıştığını belirten oyuncu, “Çok fazla genç yetenek var. Onlarla kurduğum bağ bana çok iyi geldi. Çok mutluyum” dedi. Sürpriz evliliğin ardından hız kesmeden işine dönen Cavadzade, hem özel hayatındaki yeni başlangıcı hem de Daha 17 dizisiyle adından söz ettirmeye hazırlanıyor.

Pastel Film imzası taşıyan, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği Daha 17, yakında Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.